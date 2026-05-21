Terremoto Campi Flegrei: lievi danni all’ospedale di comunità di Bacoli

Lievi danni sono stati riscontrati all’ospedale di comunità di Bacoli, dove si è verificata la caduta di intonaci e lesioni alle pareti. È quanto fa sapere il sindaco di Bacoli (Napoli) Josi Gerardo Della Ragione, facendo il punto sui danni dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, avvenuta questa mattina alle 5.50. Sull’ospedale di comunità “grazie alla Asl Napoli 2 Nord stiamo già intervenendo”, spiega. Simbolo della scossa di oggi è l’arco del belvedere “Maurizio Valenzi” a Baia, parzialmente franato: “abbiamo già iniziato i lavori di ripristino – assicura Della Ragione – un segnale immediato di resilienza e resistenza al bradisismo. Un luogo iconico della nostra città che deve essere riaperto alla popolazione, ai turisti, a tutti”.

Sono in corso controlli “in tutte le case dei cittadini bacolesi che ci hanno chiesto aiuto” così come “stiamo intervenendo nelle strutture pubbliche che hanno ricevuto danni“. Verifiche in corso anche nelle scuole, chiuse in attesa dei controlli. In città sono state disattivate le zone a traffico limitato e sono state sospese le attività di varo ed alaggio al porto di Baia.

Sindaco di Bacoli: “Musumeci mi ha assicurato il massimo impegno”

“Ho ricevuto la chiamata del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Ha voluto portare la sua solidarietà alla nostra comunità. Lo ringrazio“, fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Il Ministro Musumeci, aggiunge il primo cittadino, “ha voluto assicurarmi il suo massimo impegno per la risoluzione delle problematiche che gli abbiamo sottoposto al Ministero a Roma poche settimane fa. Su tutte, la stabilizzazione dei dipendenti comunali che abbiamo assunto per affrontare le emergenze bradisismo. Sono tecnici, personale di Polizia municipale e personale amministrativo che sono essenziali per permettere al Municipio di rispondere alle tante richieste di aiuto dei cittadini. Ed ha assicurato impegno anche per aumentare il contributo statale a sostegno delle famiglie per i lavori per diminuire la vulnerabilità sismica agli edifici privati più esposte al bradisismo”.

Della Ragione ringrazia il prefetto di Napoli Michele di Bari “che da stamattina sta coordinando il CCS per supportare le esigenze del territorio. E – aggiunge il sindaco di Bacoli – ringrazio l’assessore alla Protezione Civile della Regione Campania Fiorella Zabatta per l’impegno profuso fin da subito. Insieme, superiamo anche questa difficoltà”.