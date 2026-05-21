Terremoto Campi Flegrei, attivato il Centro di coordinamento soccorsi: danni localizzati e cedimenti, proseguono i controlli

È in corso un intenso lavoro di monitoraggio da parte del Centro coordinamento dei soccorsi (CCS), convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.4 registrata questa mattina alle 05:50 nell’area dei Campi Flegrei. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, sono state avviate tutte le verifiche previste dal protocollo di emergenza, con particolare attenzione anche ai possibili picchi di CO 2 nella zona tra Solfatara e Pisciarelli, aree già note per la loro attività vulcanica e geotermica.

Trasporti: riaperture parziali e disagi sulla rete

Sul fronte della mobilità, i controlli effettuati sulla rete ferroviaria e metropolitana tra Villa Literno e Napoli Napoli hanno consentito una riapertura parziale dopo una prima sospensione del servizio. Rimane tuttavia chiuso il tratto Giugliano–Villa Literno per consentire ulteriori sopralluoghi. Ancora ferme le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea, per le quali è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus per garantire i collegamenti essenziali.

Scuole chiuse e controlli sugli edifici

Misure di sicurezza anche sul fronte scolastico: i sindaci dei comuni dell’area flegrea hanno disposto la chiusura delle scuole in attesa delle verifiche strutturali sugli edifici. L’ordinanza riguarda anche la cosiddetta “zona rossa” dei quartieri di Bagnoli-Fuorigrotta Bagnoli-Fuorigrotta e altri Comuni limitrofi. Le sospensioni delle attività didattiche sono state adottate dai Comuni di Bacoli, Pozzuoli, Giugliano in Campania e da alcune aree della città di Napoli.

Aree archeologiche e criticità locali

Tra le misure precauzionali figura anche la chiusura del Parco archeologico di Pozzuoli, mentre proseguono le verifiche sul territorio dei Campi Flegrei, area particolarmente sensibile dal punto di vista geologico. Sono stati inoltre segnalati alcuni danni localizzati, tra cui il cedimento di parte dell’arcata del Belvedere di Baia e criticità lungo i costoni di Bacoli, tra Punta Epitaffio e Pennata, oltre a distacchi di intonaci in alcune abitazioni private.

Situazione sotto controllo, nessun ferito

Al momento non risultano danni a persone. Le autorità continuano il monitoraggio costante dell’area, mentre i Centri operativi comunali restano attivi nei diversi comuni coinvolti per coordinare eventuali ulteriori interventi e aggiornamenti nelle prossime ore.