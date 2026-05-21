Forte terremoto spaventa Napoli e Pozzuoli, tremano i Campi Flegrei | DATI e MAPPE

Paura a Napoli e Pozzuoli questa mattina, giovedì 21 maggio 2026, a causa di un forte terremoto localizzato nel cuore della caldera flegrea. La terra ha tremato alle ore 05:50 con una magnitudo stimata di Md 4.4, registrata dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano. L’epicentro, individuato precisamente nel Golfo di Pozzuoli, ha avuto un ipocentro superficiale fissato a soli 3 km di profondità. La combinazione tra l’intensità del sisma e la sua scarsa profondità ha fatto sì che le onde d’urto si propagassero con estrema forza in tutta l’area circostante. Segnalazioni di panico e palazzi oscillanti sono giunte immediatamente non solo da Pozzuoli, ma anche da Bacoli, Quarto e dai quartieri occidentali e centrali del capoluogo campano. La scossa, per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata era 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore locali 05:50 del 21/05/2026 (UTC 03:50 del 21/05/2026) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4± 0.3“, viene spiegato in una nota.

La dinamica dell’evento e il bradisismo della caldera

La scossa si inserisce nel contesto della complessa attività dinamica che caratterizza l’intera caldera vulcanica dei Campi Flegrei. L’epicentro registrato in mare, proprio davanti alla costa tra Pozzuoli e Bacoli, coincide con una delle aree strutturalmente più attive del sistema di fratture sottomarine. I terremoti in questa specifica zona sono generati principalmente dalle tensioni indotte dal bradisismo, il fenomeno di lento sollevamento e abbassamento del suolo legato alla variazione di pressione all’interno della camera magmatica o del sistema idrotermale sottostante.

Quando i fluidi caldi e i gas sotterranei spingono verso l’alto la crosta terrestre, provocano una deformazione delle rocce superficiali. Nel momento in cui lo stress accumulato supera il limite di resistenza meccanica della roccia, si generano improvvise rotture lungo le faglie preesistenti, traducendosi nei sismi superficiali avvertiti dalla popolazione.

La sismicità storica e i precedenti dell’area flegrea

La storia recente e passata dei Campi Flegrei testimonia la natura intrinsecamente sismica di questo supervulcano. Le crisi bradisismiche più severe del secolo scorso si sono verificate negli anni 1970-1972 e successivamente nel biennio 1982-1984, periodo in cui il suolo subì un sollevamento complessivo di quasi due metri, accompagnato da migliaia di scosse che imposero l’evacuazione parziale del centro storico di Pozzuoli.

Negli ultimi anni, l’area ha vissuto una nuova prolungata fase di instabilità e sollevamento. Una magnitudo 4.4 rappresenta uno dei picchi massimi registrati all’interno della caldera negli ultimi quarant’anni di monitoraggio moderno. Eventi di intensità analoga si sono già manifestati nella storia recente dell’area flegrea, a conferma del fatto che la struttura geologica locale rilascia ciclicamente energia attraverso scosse di forte impatto superficiale, strettamente monitorate h24 dalla rete di sensori dell’Osservatorio Vesuviano.