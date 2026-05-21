Terremoto Campi Flegrei: oggi scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli, frana nella zona di Punta Epitaffio

Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha interessato questa mattina, alle 05:50, l’area dei Campi Flegrei, svegliando bruscamente la popolazione e coinvolgendo anche gran parte dell’area metropolitana di Napoli. Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro del sisma è stato localizzato in prossimità dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli, a una profondità superficiale stimata intorno ai 3 km. Una caratteristica che ha contribuito ad amplificare la percezione della scossa, avvertita in modo netto anche nei quartieri occidentali di Napoli e fino alle isole di Ischia e Procida. Il movimento tellurico, preceduto da un boato, è stato percepito per diversi secondi, generando momenti di panico: numerosi residenti si sono riversati in strada, mentre i centralini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono stati presi d’assalto per richieste di informazioni e assistenza.

Pochi minuti dopo, alle 05:57, è stata registrata una seconda scossa di assestamento di magnitudo 2.1. Nonostante la violenza del primo evento, al momento non risultano danni strutturali significativi né feriti, ma le verifiche di sicurezza sono immediatamente scattate su tutto il territorio interessato. Le autorità locali hanno disposto controlli diffusi sugli edifici e il sindaco di Pozzuoli ha ordinato, in via precauzionale, la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Medesima decisione per le scuole di Bacoli. Segnalato inoltre un intervento nella zona di Punta Epitaffio, nei pressi di Bacoli, dove una squadra dei Vigili del Fuoco è stata inviata per la rimozione di alcuni massi finiti sulla carreggiata.

Scuole chiuse a Pozzuoli, Giugliano e Bacoli: controlli in corso

“Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli“, ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. “Dalle ore 5:50 è in corso uno sciame sismico, attualmente monitorato insieme alla Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano. Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore e per ogni eventuale segnalazione vi chiedo di contattare la protezione civile e la polizia municipale“.

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni“, ha dichiarato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, dopo la forte scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei. “Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo“.

“Dopo il sisma registrato questa mattina alle 5,50, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Una scelta fatta con senso di responsabilità per permettere ai tecnici di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli edifici scolastici e garantire la massima sicurezza agli studenti, al personale e alle famiglie“, ha affermato il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. “In queste ore sono già in corso i controlli da parte degli uffici competenti“, aggiunge.

“Dalle ore 05.50 di stamane, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato in mare di magnitudo 4.4. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile“, viene spiegato in una nota. “La scossa è stata avvertita dalla popolazione, sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni“.