Terremoto scuote i Campi Flegrei, primi danni segnalati a Bacoli | FOTO

Una scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha interessato l’area dei Campi Flegrei alle prime ore di oggi, giovedì 21 maggio 2026, configurandosi come uno degli eventi sismici più significativi registrati negli ultimi anni nella provincia di Napoli. Il sisma si è verificato alle 05:50 ed è stato caratterizzato da un ipocentro molto superficiale, situato a circa 3 km di profondità. Prima della scossa principale, la popolazione ha riferito un forte boato, chiaramente percepito nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, oltre che nei quartieri occidentali della città di Napoli. Sono in corso i controlli per verificare la presenza di danni nei Comuni vicini all’epicentro

Campi Flegrei, sindaco di Bacoli: “registriamo i primi danni”

“L’epicentro del terremoto è stato in mare, al largo della nostra costa. E la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. Ho appena ricevuto la chiamata del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Siamo riuniti in Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli“, ha spiegato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che questa mattina ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private. “Registriamo i primi danni – ha evidenziato il primo cittadino, documentando il cedimento (immagine in alto) – Qui siamo al belvedere “Maurizio Valenzi” di via Castello, in Bacoli. Alle pendici del Castello Aragonese. In uno dei punti panoramici più belli e conosciuti della nostra città. Molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare“.