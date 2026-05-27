Terremoto Campi Flegrei: riunione in Prefettura su sgomberi e danni ai costoni

Si è riunito presso il Palazzo di Governo il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un aggiornamento sulla situazione degli immobili sgomberati nel Comune di Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 che il 21 maggio scorso ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Nel corso dell’incontro, la Regione Campania ha confermato la propria disponibilità a verificare con il Dipartimento della Protezione Civile la possibilità di estendere il contributo straordinario per l’autonoma sistemazione (CAS), già previsto dalle norme per l’evento del 13 marzo 2025, anche ai nuclei familiari sgomberati a seguito dell’ultimo fenomeno bradisismico.

Per i tratti di costa che hanno evidenziato danneggiamenti a seguito del sisma, la Capitaneria di Porto di Pozzuoli e il Comune di Bacoli hanno adottato ordinanze di interdizione all’avvicinamento e alla balneazione nelle aree prospicienti. Un successivo tavolo tecnico approfondirà la tematica relativa al potenziamento del monitoraggio dei costoni e dei successivi interventi di disgaggio, ove necessario.