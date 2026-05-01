Terremoto di magnitudo 5.6 al largo di Yilan, in Taiwan: scossa profonda avvertita nel nord-est dell’isola | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata a Taiwan, nell’area nord-orientale dell’isola. Secondo le informazioni disponibili, l’epicentro è stato localizzato 29 chilometri a est-nord-est di Yilan, in mare, non lontano dalla costa taiwanese. Il sisma è avvenuto il 1° maggio alle 12:39:55 UTC, le 14:39 in Italia. La profondità indicata è di 97 chilometri, un dato rilevante per comprendere la dinamica dell’evento e la possibile percezione della scossa in superficie.

Epicentro 29 chilometri a est-nord-est di Yilan

Il punto preciso del terremoto a Taiwan colloca l’evento al largo della zona di Yilan, nel settore nord-orientale dell’isola. La localizzazione è indicata come 29 km ENE of Yilan, Taiwan, cioè 29 chilometri a est-nord-est di Yilan. L’area interessata si trova in prossimità della costa e non lontano dal settore settentrionale di Taiwan. Il dato principale della notizia è la magnitudo 5.6, associata a una profondità di 97 chilometri. L’ipocentro profondo rappresenta uno degli elementi più importanti, perché distingue questo evento da scosse più superficiali.

Il terremoto vicino a Yilan riporta l’attenzione sul settore nord-orientale di Taiwan, un’area in cui gli eventi sismici vengono monitorati con particolare attenzione. La posizione dell’epicentro, indicata in mare e a breve distanza dalla costa, rende la scossa significativa per la popolazione delle aree vicine. La localizzazione offshore, insieme alla profondità di 97 chilometri, è uno degli aspetti più rilevanti per la lettura dell’evento. La scossa è stata registrata nel tratto compreso tra la costa orientale della Cina, Taiwan e il mare circostante.