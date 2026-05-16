Terremoto di magnitudo 6.0 ad Antigua e Barbuda: scossa avvertita fino a oltre 300 chilometri | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha interessato oggi Antigua e Barbuda, alle 10:50:05 ora locale, corrispondenti alle 16:50 in Italia. L’evento sismico è stato localizzato nell’area caraibica compresa tra Antigua e Barbuda, Montserrat e Dominica. La scossa, per intensità e area di risentimento, rappresenta l’elemento più rilevante dell’evento: il sisma è stato infatti percepito a grande distanza dall’area epicentrale, con segnalazioni di scuotimento in più territori dell’arco caraibico. Secondo le informazioni disponibili, lo scuotimento è stato avvertito per oltre 300 chilometri dall’area interessata dal terremoto.

La scossa è stata percepita anche in Guadalupa, Martinica, Sint Maarten e Saint Barthélemy. Un dato significativo riguarda la profondità del terremoto, indicata in 68 chilometri secondo INGV. La profondità è un parametro importante nella valutazione di un evento sismico, perché contribuisce a definire le modalità con cui l’energia liberata dal sisma viene percepita in superficie e nelle aree circostanti.

Nel caso del terremoto ad Antigua e Barbuda, la profondità comunicata dall’INGV si affianca alla magnitudo 6.0 e all’ampia area di risentimento, elementi che rendono l’evento particolarmente rilevante per i residenti e per i territori vicini.

Faglie, rischio sismico e precedenti storici nell’area di Antigua e Barbuda

L’area di Antigua e Barbuda si trova in un settore caratterizzato da una significativa attività tettonica, legata alla complessa interazione tra le placche. In questa zona, la presenza di strutture profonde e sistemi di faglie contribuisce alla generazione di terremoti anche avvertiti su grandi distanze. Il sisma di magnitudo 6.0 registrato nei pressi di Saint John’s, con profondità di 68 chilometri secondo INGV, si inserisce dunque in un contesto geologico noto per la sua dinamicità.

Il rischio sismico nella zona non riguarda soltanto Antigua e Barbuda, ma anche le isole vicine dell’arco caraibico, dove gli eventi tellurici possono essere percepiti in modo diffuso. Dal punto di vista storico, la zona ha già registrato in passato eventi sismici rilevanti, alcuni dei quali hanno prodotto forti scuotimenti e danni nelle isole dell’area. Questi precedenti confermano che il settore di Antigua e Barbuda appartiene a una regione sismicamente attiva, dove terremoti di media e forte intensità possono verificarsi periodicamente.