Terremoto in Albania: epicentro ad ovest di Elbasan, nel cuore del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito l’Albania alle 15:39 di oggi, sabato 23 maggio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro ad ovest di Elbasan, nell’omonima prefettura, nel centro del Paese. Il sisma è avvenuto ad una profondità di appena 8km, quindi nonostante la modesta magnitudo, la poca profondità ha fatto sì che la scossa fosse avvertita in maniera più distinta dalla popolazione. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose. La scossa di oggi, pur non causando danni, si inserisce in un contesto geologico estremamente attivo. Eventi di questa entità sono infatti relativamente frequenti e rappresentano il “respiro quotidiano” della crosta terrestre: piccoli aggiustamenti lungo faglie che accumulano lentamente energia.

La profondità di circa 8km, tipica dei terremoti superficiali, è coerente con la dinamica sismica della regione balcanica, dove i movimenti avvengono nei primi strati della crosta terrestre e quindi possono essere percepiti anche quando la magnitudo è contenuta.

Perché l’Albania è una zona sismica

L’Albania si trova in una zona di contatto tra diverse strutture geologiche complesse, legate alla convergenza tra la microplacca adriatica e la placca eurasiatica. Questo movimento compressivo genera una serie di faglie attive, spesso di tipo inverso, cioè strutture in cui due blocchi di crosta vengono spinti l’uno contro l’altro.

Questa dinamica è responsabile della formazione della catena delle Albanidi e, allo stesso tempo, dell’accumulo di stress nella crosta. Quando lo stress supera la resistenza delle rocce, si verifica il terremoto. Non si tratta quindi di eventi isolati, ma di manifestazioni episodiche di un processo continuo. I dati sismici mostrano chiaramente quanto l’area sia attiva: decine di piccoli terremoti vengono registrati ogni giorno e centinaia ogni settimana nella regione balcanica.

Una storia sismica lunga secoli

L’attività sismica in Albania non è un fenomeno recente. Le cronache storiche e i cataloghi sismici mostrano una lunga sequenza di eventi, alcuni dei quali molto intensi. Nei secoli passati si registrano terremoti distruttivi anche superiori a magnitudo 6, mentre negli ultimi decenni numerosi eventi moderati hanno causato danni locali, soprattutto in aree con edifici vulnerabili. Questa continuità storica è un elemento chiave: indica che la regione non attraversa fasi “anomale”, ma segue una dinamica naturale di accumulo e rilascio di energia che si ripete nel tempo.