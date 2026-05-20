Terremoto in Turchia: forte sisma scuote la provincia di Malatya | DATI e MAPPE

La terra torna a tremare in Turchia. Alle ore 09:00 locali (le 08:00 in Italia), un terremoto magnitudo Mwp 5.7 ha colpito la regione centro-orientale del Paese, nella provincia di Malatya, nei pressi del distretto di Battalgazi. L’ipocentro è superficiale, fissato a circa 9 km di profondità. I primi rilievi effettuati dall’agenzia nazionale per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD) non evidenziano fortunatamente feriti o crolli strutturali, anche se il monitoraggio sul campo prosegue senza sosta.

Il nodo geologico tra due grandi faglie

L’evento sismico odierno si inserisce in un quadro tettonico tra i più complessi e attivi dell’intero pianeta. La penisola anatolica è di fatto un micro-blocco crostale compresso in una sorta di “morsa” geologica: a sud si trova la placca arabica, che spinge costantemente verso nord, mentre a nord si staglia la massiccia placca euroasiatica. Questa compressione dinamica costringe la placca anatolica a scivolare verso Ovest, muovendosi lungo due enormi sistemi di frattura: la faglia Nord Anatolica e la faglia Est Anatolica. L’epicentro registrato nella provincia di Malatya si colloca proprio lungo il sistema della faglia Est Anatolica, una struttura trascorrente dove i blocchi rocciosi scorrono lateralmente l’uno rispetto all’altro, accumulando enormi tensioni che poi si rilasciano improvvisamente sotto forma di onde sismiche.

La sismicità storica e i precedenti dell’area

La storia della Turchia orientale è costellata di eventi sismici distruttivi a causa di questa specifica conformazione sotterranea. La memoria collettiva della regione rimanda immediatamente al tragico febbraio del 2023, quando una devastante sequenza sismica con picchi di magnitudo 7.8 e 7.5 ha provocato oltre 53mila vittime nel Sud/Est del Paese, radendo al suolo interi centri urbani e colpendo duramente la stessa provincia di Malatya. Andando più indietro nel tempo, l’intera area ha sempre registrato shock di magnitudo superiore a 6.0, come il terremoto di Elazığ del 2020.