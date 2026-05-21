Terremoto M. 4.4 ai Campi Flegrei: la deformazione della sinclinale e l’effetto trigger delle piogge

All’alba di oggi, giovedì 21 maggio 2026, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso profondamente l’intera caldera vulcanica dei Campi Flegrei, generando forte apprensione tra la popolazione residente e nei comuni limitrofi. L’evento sismico, localizzato con precisione nel cuore del Golfo di Pozzuoli, si è verificato a una profondità di 3,1 km, una quota estremamente superficiale che ha amplificato la percezione delle onde sismiche in tutta l’area metropolitana di Napoli. A causa dell’intensità dell’evento, si sono registrati danni localizzati e cedimenti strutturali parziali in alcuni edifici storici e manufatti non recenti situati nella zona epicentrale.

A seguito dell’evento, le autorità di protezione civile hanno immediatamente istituito e attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi per gestire l’emergenza, coordinare i rilievi tecnici sul campo e garantire l’incolumità pubblica. Squadre di vigili del fuoco e tecnici specializzati stanno attivamente proseguendo i controlli di stabilità sulle infrastrutture critiche, sulle reti di distribuzione dei servizi e sugli edifici residenziali segnalati dai cittadini. Il quadro emergenziale si inserisce nel contesto della persistente crisi di bradisismo che caratterizza la regione vulcanica flegrea, ma l’evento odierno mostra peculiarità strutturali che meritano un forte approfondimento scientifico.

La deformazione tettonica della sinclinale nel modello di Scafetta et al. 2026

Per comprendere l’esatta natura dinamica di questo sisma, risulta fondamentale fare riferimento all’ultimo studio scientifico pubblicato da Scafetta et al. 2026. Secondo questa ricerca, l’evento sismico di questa mattina non è un semplice episodio di fratturazione casuale indotto dal sollevamento del suolo, ma è strettamente da mettere in relazione con la complessa deformazione tettonica legata alla grande sinclinale che si sviluppa proprio nella porzione centrale del Golfo di Pozzuoli. La struttura geologica dell’area è infatti dominata da una piega di tipo sinclinalico operante nel sottosuolo, che funge da vero e proprio concentratore di sforzi reologici e deformazioni crostali.

Lo studio evidenzia come tutti i sismi significativi che avvengono nella parte centrale del golfo siano fisicamente da associare alle strutture tettoniche di deformazione della sinclinale. Nel profilo geologico elaborato dagli autori, l’ipocentro del terremoto odierno si colloca esattamente in corrispondenza del punto critico denominato Bum (o zona di massimo rilascio energetico), situato a circa 3,1 chilometri di profondità all’interno del cosiddetto Reservoir A o Lower Pleistocene Graben. Questo specifico settore rappresenta il fulcro geometrico e dinamico dove le spinte verticali profonde e le resistenze della copertura crostale si scontrano, generando faglie e fratture ad alta connettività idraulica e sismica.

Meccanismi di migrazione dei fluidi e fratturazione nel serbatoio profondo

L’analisi della sezione interpretativa mostra un sistema multifase in cui il ruolo dei fluidi è determinante nel guidare la sismicità. Al di sopra della camera magmatica principale, situata a profondità superiori ai 7-8 chilometri e protetta da un solido carapace, si sviluppa una risalita continua di fluidi magmatici ad alta temperatura. Questi gas e soluzioni idrotermali migrano verso l’alto superando barriere parziali e accumulandosi nei serbatoi intermedi. La zona del sisma, indicata graficamente dal potenziale distruttivo del punto di rottura, è interessata da un massiccio fenomeno di fluid flushing associato allo sviluppo di una rete di fratture ad altissima connettività strutturale.

I fluidi caldi che si muovono lungo lo strato ad alta permeabilità subiscono un forte confinamento a causa della presenza di barriere impermeabili sovrastanti, denominate seal. Quando la pressione dei fluidi all’interno del Reservoir A supera la resistenza meccanica del sigillo roccioso, si verifica un repentino abbattimento dello sforzo normale efficace lungo i piani di faglia preesistenti della sinclinale. Questo meccanismo di sovrapressione idrotermale, strettamente monitorato dalle reti geofisiche, spiega perché la fratturazione avvenga preferenzialmente a profondità comprese tra i 2.5 e i 4 chilometri, liberando l’energia accumulata sotto forma di forti scosse sismiche avvertite in superficie.

L’effetto trigger delle precipitazioni meteoriche e l’innesco idro-sismico

Un elemento di cruciale interesse e forte innovazione nell’interpretazione della tempistica del sisma odierno riguarda la componente esogena e idrogeologica. L’eccezionale accumulo di piogge della settimana scorsa potrebbe infatti avere svolto un ruolo determinante come effetto trigger per la destabilizzazione finale del sistema di faglia. Questo specifico meccanismo di innesco idro-sismico è ampiamente documentato e validato dal punto di vista fisico in letteratura, trovando un solido fondamento scientifico nello studio completo pubblicato sulla rivista MDPI Water (disponibile all’indirizzo scientifico internazionale https://www.mdpi.com/2073-4441/13/2/154).

Secondo i modelli di sismo-idrologia, le abbondanti precipitazioni meteoriche penetrano nel sottosuolo alimentando la deep meteoric circulation, ovvero la circolazione meteorica profonda che si spinge fino a oltre un chilometro di profondità lungo i margini della caldera. Questo afflusso di acqua fredda e densa genera un duplice effetto: da un lato incrementa il carico idrostatico superficiale e modifica le tensioni di Coulomb sulle faglie; dall’altro va a impattare i complessi equilibri termodinamici dei serbatoi idrotermali più alti, come il Reservoir C. L’interazione tra la ricarica acquifera meteorica e i fluidi supercritici profondi causa una propagazione di impulsi di pressione d’acqua nei pori che viaggiano verso il basso, destabilizzando le rocce già prossime al punto di rottura tettonica all’interno della sinclinale di Pozzuoli.

Pprospettive per il monitoraggio del rischio sismico

Il forte evento sismico di magnitudo 4.4 evidenzia la necessità di adottare un approccio interpretativo olistico e multidisciplinare per la valutazione del rischio sismico nei Campi Flegrei. L’integrazione tra la tettonica strutturale definita da Scafetta et al. 2026, incentrata sul ruolo chiave delle deformazioni della sinclinale, e i modelli idro-sismici legati alle fluttuazioni delle precipitazioni atmosferiche offre una chiave di lettura avanzata ed estremamente predittiva. Comprendere che fattori esterni come le dinamiche meteorologiche possono anticipare o innescare il rilascio di uno stress tettonico preesistente apre nuove importanti prospettive per i sistemi di monitoraggio e di allertamento precoce della popolazione in un territorio così densamente popolato e vulnerabile.

Tutti i dettagli dal Canale YouTube di MeteoWeb: