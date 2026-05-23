Terremoto Macerata, paura nella notte a Fiordimonte: “si balla”, le segnalazioni dalla popolazione | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.6 è stata registrata alle 02:13 ora italiana del 23 maggio 2026 nell’area di Fiordimonte, in provincia di Macerata. L’evento sismico, indicato dai dati INGV, ha avuto epicentro a 5 km a sud-est di Fiordimonte (MC), con una profondità di 8 chilometri. La vicinanza dell’epicentro a Fiordimonte rende la scossa significativa per l’area dell’entroterra della provincia di Macerata. La profondità contenuta è un elemento importante nella percezione del sisma, perché gli eventi superficiali possono generare uno scuotimento più avvertibile nelle zone vicine rispetto a terremoti più profondi di pari magnitudo.

La reazione sui social dopo la scossa

Dopo il terremoto a Fiordimonte, sui social è comparsa una testimonianza dal tono immediato. Un utente ha scritto: “a Fiordimonte si aprono le feste, si balla”. La frase, riportata testualmente, restituisce la percezione del movimento provocato dalla scossa. L’espressione “si balla” viene usata per descrivere la sensazione fisica associata a un sisma, soprattutto quando l’evento avviene in orario notturno e sorprende le persone nelle abitazioni. “Sentito forte forte”, un’altra segnalazione.

Il terremoto di Fiordimonte si inserisce nel quadro della sismicità dell’Appennino centrale, un settore attraversato da sistemi di faglie responsabili di numerosi eventi sismici nel corso della storia. L’area interna delle Marche, compresa la provincia di Macerata, appartiene a un contesto geologico complesso, legato alla struttura e all’evoluzione della catena appenninica.

Sulla base delle informazioni iniziali, non è possibile attribuire la scossa di magnitudo ML 3.6 a una faglia specifica. Per stabilire l’origine precisa di un evento sismico servono analisi strumentali e geologiche dedicate. È però corretto inquadrare il sisma nel più ampio sistema sismico dell’Appennino umbro-marchigiano, dove le faglie attive rappresentano uno degli elementi principali della pericolosità sismica.

Rischio sismico nel Maceratese

La provincia di Macerata si trova in un’area italiana caratterizzata da rischio sismico rilevante, soprattutto nelle zone interne e appenniniche. Il territorio maceratese è parte di una fascia in cui i terremoti sono fenomeni conosciuti e monitorati, anche a causa della presenza di strutture geologiche capaci di generare eventi sismici.

Il rischio sismico non dipende soltanto dalla magnitudo di una scossa. Entrano in gioco anche la profondità dell’ipocentro, la distanza dall’epicentro, la natura dei terreni, la vulnerabilità degli edifici e la densità abitativa. Per questo anche una scossa moderata, come quella di magnitudo 3.6 registrata a Fiordimonte, può richiamare attenzione se avviene vicino ai centri abitati e in un’area con memoria sismica significativa.

I precedenti storici nell’area di Macerata

L’area del Maceratese e dell’Appennino umbro-marchigiano ha una lunga storia sismica. Nel territorio interno delle Marche sono stati registrati in passato terremoti anche importanti, alcuni dei quali hanno interessato comuni della provincia di Macerata e dell’area appenninica circostante.

Tra i precedenti più noti nella memoria recente rientrano gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, coinvolgendo anche diversi comuni maceratesi. Questi episodi hanno lasciato un segno profondo nella percezione del rischio da parte delle comunità locali.

La memoria dei terremoti del Centro Italia

Il richiamo ai terremoti del Centro Italia è inevitabile quando una nuova scossa viene registrata nell’entroterra marchigiano. Le zone interne della provincia di Macerata sono state interessate in passato da sequenze sismiche significative, che hanno coinvolto territori montani e collinari dell’Appennino.

La scossa di Fiordimonte non va automaticamente collegata a eventi precedenti, né interpretata come segnale di sviluppi futuri senza dati specifici. Tuttavia, il contesto storico e geologico rende comprensibile l’attenzione verso un sisma localizzato nel cuore dell’Appennino marchigiano.

Magnitudo 3.6: cosa significa per il territorio

La magnitudo ML 3.6 indica l’energia rilasciata dal terremoto secondo la scala locale. Si tratta di un valore moderato, ma non trascurabile, soprattutto quando l’epicentro è vicino ai centri abitati. In questi casi, la percezione può essere netta, anche se le informazioni disponibili non riportano danni.

La profondità di 8 km è un altro elemento importante. Un sisma superficiale può essere avvertito con maggiore chiarezza nelle aree prossime all’epicentro. La scossa registrata nella notte del 23 maggio 2026 riporta l’attenzione sull’entroterra delle Marche e in particolare sulla provincia di Macerata. Il sisma ha avuto epicentro vicino a Fiordimonte, in un’area appenninica dove la sismicità rappresenta un elemento strutturale del territorio.