Terremoto nel Pacifico, forte scossa al largo delle isole Salomone e Vanuatu | DATI e MAPPE

Un forte terremoto magnitudo 5.5 ha colpito la regione oceanica al largo delle Isole Salomone e di Vanuatu. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato esattamente alle 11:39 ora italiana, le 20:39 ora locale. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, a una profondità superficiale di appena 9 km. Considerata la localizzazione lontana dai grandi centri urbani, al momento non si registrano danni significativi a persone o a strutture.

La complessa dinamica tettonica dell’area

La regione delle Isole Salomone e di Vanuatu si trova in uno dei punti geologicamente più irrequieti della Terra. Questa zona fa parte della cosiddetta Cintura di Fuoco, un’immensa fascia perimetrale che si estende per oltre 40mila km, caratterizzata da una continua subduzione delle grandi placche tettoniche. Nello specifico, l’attività sismica in questo settore del pianeta è governata dall’inesorabile scontro tra la placca australiana e la gigantesca placca pacifica. La placca australiana sprofonda sotto quella pacifica a una velocità di svariati cm all’anno, generando un enorme accumulo di tensione elastica lungo i margini di faglia. Quando questa straordinaria energia supera il punto di rottura delle rocce, viene improvvisamente rilasciata sotto forma di dirompenti onde sismiche. Questo scontro violento genera continui terremoti e alimenta l’intensa attività vulcanica che caratterizza l’intera catena insulare, creando un ambiente geologico in costante evoluzione.

La sismicità storica e i rischi costanti

L’area interessata dal terremoto odierno vanta una sismicità storica tra le più elevate a livello globale, con registrazioni di eventi devastanti che si susseguono inesorabilmente da secoli. Gli archivi sismologici moderni mostrano che porzioni di questa zona di subduzione hanno ripetutamente generato terremoti di magnitudo superiore a 7 e, in diversi casi, anche eventi megasisimici di magnitudo 8 o superiore. Un esempio drammatico è il grande terremoto delle Isole Salomone avvenuto nel 2007, un evento magnitudo 8.1 che scatenò un violento tsunami con onde capaci di viaggiare in mare aperto a velocità che possono sfiorare gli 800 km/h, inondando numerosi villaggi costieri e causando decine di vittime. In queste isole, collocate all’estremo Est rispetto ad altre grandi masse continentali, la popolazione convive costantemente con la minaccia di tremori improvvisi. La frequenza con cui si verificano terremoti superiori a magnitudo 5 è altissima, contando oltre 2mila eventi minori o medi in un decennio che contribuiscono a scaricare parte dell’energia accumulata, pur mantenendo sempre viva l’allerta per i grandi cataclismi.