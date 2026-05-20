Thales e Google Cloud lanciano un cloud sovrano in Germania: partnership strategica per la sicurezza dei dati europei

Thales, leader globale nelle alte tecnologie, annuncia una partnership strategica con Google Cloud per il lancio di una nuova soluzione di cloud sovrano in Germania. Questa iniziativa mira a fornire funzionalità avanzate di cloud computing garantendo al contempo la riservatezza, la sicurezza e la totale sovranità dei dati dei clienti. Il progetto nasce in continuità con il successo di S3NS, la consociata Thales dedicata al cloud sovrano in Francia, e segna un passo cruciale per rispondere alla crescente domanda di soluzioni europee capaci di proteggere i dati sensibili dalle normative extraterritoriali.

Un’infrastruttura tedesca completamente indipendente

Per implementare questa nuova offerta, Thales creerà una nuova entità tedesca, legalmente e operativamente indipendente da Google Cloud. La struttura sarà gestita da personale locale, garantendo che nessuna terza parte, incluse entità non europee, possa accedere ai dati memorizzati o elaborati. Christoph Ruffner, CEO e Country Director di Thales in Germania, ha dichiarato: “la Germania rappresenta un mercato cruciale per le tecnologie sovrane e questa partnership risponde direttamente alle esigenze delle organizzazioni tedesche, sia pubbliche che private, che desiderano accedere alla tecnologia di Google Cloud sotto il pieno controllo tedesco. Con il lancio di questa infrastruttura gestita a livello locale, offriamo una soluzione che garantisce la protezione dei carichi di lavoro sensibili da qualsiasi giurisdizione extraterritoriale, soddisfacendo al contempo i requisiti unici di sicurezza e conformità dei nostri clienti”.

Un modello tecnologico avanzato per settori regolamentati

La nuova offerta si basa sulle tecnologie più avanzate di entrambi i partner, combinando la scalabilità di Google Cloud con l’esperienza di Thales nella cybersecurity e nel controllo operativo locale. Marianne Janik, Vice President EMEA North di Google Cloud, sottolinea: “la nostra partnership con Thales in Germania rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro impegno per la sovranità digitale in Germania e in Europa. Combinando la potenza e la scalabilità di Google Cloud con la profonda esperienza di Thales nella cybersecurity e nel controllo operativo locale, consentiamo alle organizzazioni tedesche, anche nei settori più sensibili, di innovare con fiducia, rispettando al contempo le specifiche tutele legali e operative richieste dal panorama normativo locale”.

Il progetto risponde in particolare alle richieste delle organizzazioni pubbliche e delle industrie altamente regolamentate in Germania, garantendo la conformità ai requisiti del nuovo framework C3A e alle certificazioni C5. Attualmente la soluzione è disponibile in versione Preview, con obiettivo di General Availability entro la fine del 2026.

Continuità e resilienza transfrontaliera in Europa

Questa espansione europea crea due regioni sovrane complementari gestite da Thales. Il modello operativo sarà identico a quello di PREMI3NS di S3NS in Francia, consentendo ai clienti tedeschi, francesi ed europei di beneficiare di una maggiore resilienza attraverso funzionalità di disaster recovery transfrontaliero, mantenendo elevati standard di sicurezza.

Hélène Bringer, President di S3NS e Vice-President, Critical Information Systems di Thales, evidenzia: “S3NS accoglie con grande favore questa nuova partnership. Con la Germania stiamo costruendo una novità assoluta a livello europeo: puntando sia alla qualifica SecNumCloud sia alla conformità ai framework C5 e C3A in entrambe le regioni, è la prima volta che un modello di cloud sovrano si rivolge contemporaneamente a diverse certificazioni locali, semplificando l’onere della conformità per i clienti multinazionali. Offrendo questa capacità cloud sovrana multiregione, consentiremo alle organizzazioni europee di beneficiare di una maggiore resilienza, senza mai scendere a compromessi sulla sovranità”.

Thales Germania: una solida base industriale

Thales Germania, con una presenza nel Paese che risale al 1880, impiega 2.300 persone in nove sedi e vanta una lunga esperienza in missioni critiche nei settori della difesa, della sicurezza, dell’aerospazio e dell’identità digitale. La nuova entità tedesca sarà basata su questa solida infrastruttura, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Thales come partner naturale per le esigenze più sensibili del mercato tedesco.

I rappresentanti dei lavoratori saranno informati e consultati in merito al progetto, e il nome ufficiale della nuova entità sarà svelato nei prossimi mesi, segnando l’inizio di una nuova era per il cloud sovrano europeo, con elevati standard di sicurezza e controllo locale.