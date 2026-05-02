Timmy torna libera: salvata la megattera simbolo di una battaglia tra scienza, media e opinione pubblica

Dopo settimane di incertezza e tentativi falliti, la megattera soprannominata Timmy è finalmente tornata libera. L’animale, rimasto intrappolato più volte nei bassi fondali lungo la costa tedesca, è stato rilasciato oggi nel Mare del Nord, al largo della Danimarca, al termine di una complessa operazione di salvataggio che ha attirato l’attenzione internazionale. Timmy ha lasciato la chiatta su cui era stata trasportata dalla baia di Wismar intorno alle 08:45 del mattino, come confermato da Karin Walter-Mommert, membro della missione di soccorso. Ora nuota da sola e, almeno per il momento, nella giusta direzione, ha dichiarato, sottolineando il successo di un’operazione considerata fino all’ultimo ad altissimo rischio.

La vicenda della balena aveva avuto inizio il 23 marzo, quando Timmy era stata avvistata arenata su un banco di sabbia vicino alla città di Lubecca. Dopo essersi liberata, l’animale si era incagliato nuovamente più volte, alimentando crescente preoccupazione tra biologi marini e autorità locali. All’inizio di aprile le autorità tedesche avevano deciso di interrompere i tentativi di salvataggio, ritenendo la situazione ormai senza speranza. La decisione aveva scatenato una forte reazione pubblica, tra proteste e pressione mediatica, portando infine all’approvazione di un piano alternativo finanziato privatamente da 2 imprenditori. Il progetto prevedeva il trasporto della balena tramite una chiatta, soluzione adottata dopo il fallimento di un primo tentativo basato su cuscini gonfiabili e pontoni. Nonostante le critiche di numerosi esperti – che temevano un aggravamento delle sofferenze dell’animale – l’operazione è stata portata a termine con successo.

Il caso Timmy ha generato una vera e propria tempesta mediatica: televisioni, testate online e influencer hanno seguito ogni fase della vicenda, trasformando la balena in un simbolo globale. Parallelamente, non sono mancati scontri tra esperti, accuse reciproche e persino teorie del complotto.