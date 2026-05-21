Tizzano Val Parma, parapendista bloccato a 15 metri d’altezza tra gli alberi: salvato dai Vigili del fuoco | VIDEO

Momenti di apprensione a Tizzano Val Parma, in provincia di Parma, dove un parapendista è rimasto bloccato a circa 15 metri d’altezza tra gli alberi in località Schia. La situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati a operare in un contesto delicato per la posizione dell’uomo e per l’altezza a cui si trovava. Il parapendista è stato recuperato e riportato a terra incolume. Nonostante la complessità dell’intervento, il soccorso si è concluso positivamente grazie all’azione degli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco. L’episodio si è verificato in località Schia, area del territorio di Tizzano Val Parma. Il parapendista, dopo essere rimasto impigliato tra gli alberi, si è trovato sospeso a un’altezza di circa 15 metri, una condizione che ha reso necessario un recupero tecnico e sicuro.

Sul posto sono intervenuti gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’uomo utilizzando tecniche specialistiche. L’operazione è stata condotta con l’obiettivo di mettere in sicurezza il parapendista e consentirne il rientro a terra senza conseguenze.

Recupero con tecniche SAF: il parapendista riportato a terra incolume

Per raggiungere il parapendista bloccato a 15 metri d’altezza, gli aerosoccorritori hanno operato con tecniche SAF, acronimo che indica le procedure utilizzate dai Vigili del fuoco per interventi complessi in ambienti difficili, in quota o in situazioni che richiedono specifiche manovre di sicurezza.

L’intervento ha permesso di raggiungere l’uomo tra gli alberi e di completare il recupero. Il parapendista è stato quindi riportato a terra incolume. L’operazione si è conclusa con un esito positivo. Il parapendista è stato riportato a terra senza conseguenze, dopo essere rimasto bloccato in quota tra gli alberi nella zona di Schia.

L’intervento dei Vigili del fuoco evidenzia ancora una volta l’importanza delle squadre specializzate nei recuperi in ambienti complessi. In questo caso, la tempestiva azione degli aerosoccorritori e l’impiego delle tecniche SAF hanno consentito di risolvere la situazione e di mettere in sicurezza l’uomo.