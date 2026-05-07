Torino tra stelle e motori: la visione di Luca Parmitano per il futuro industriale

In un momento di profonda trasformazione economica globale, l’industria aerospaziale emerge come una delle direttrici più promettenti per il futuro dell’innovazione tecnologica, rappresentando un volano strategico capace di ridefinire gli equilibri produttivi dei prossimi decenni. Torino, con la sua storica vocazione industriale, si conferma uno degli snodi cruciali di questa evoluzione, ospitando eccellenze che hanno già lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’esplorazione umana del cosmo. A ribadire la centralità del capoluogo piemontese è stato Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha incontrato un nutrito gruppo di studenti presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, offrendo una visione lucida e pragmatica sulle prospettive industriali del territorio. Durante l’evento, organizzato proprio in collaborazione con l’ESA, il celebre pilota e ricercatore ha analizzato le potenzialità di un settore che non accenna a fermarsi, sottolineando come la città sabauda possieda le competenze necessarie per guidare questa transizione epocale verso una nuova economia dello Spazio.

L’aerospazio come motore dell’economia mondiale

Secondo Parmitano, lo Spazio ha smesso da tempo di essere unicamente un terreno di ricerca scientifica per diventare un pilastro fondamentale dello sviluppo economico. Torino, in questo scenario, gioca un ruolo da protagonista grazie a una competenza tecnica consolidata in decenni di attività. L’astronauta ha osservato il fenomeno con l’occhio di chi vive la tecnologia in prima linea, evidenziando la necessità di investire con decisione in un comparto in forte espansione. “L’aerospazio è un settore trainante, certamente è un settore in crescita, le previsioni indicano che sarà un elemento fondamentale dell’economia mondiale nei prossimi anni. È sicuramente un buon momento per premere sull’acceleratore anche qui in Italia, qui a Torino, dove l’industria è già presente” con “una esperienza“.

Parmitano ha poi voluto chiarire la natura del suo intervento, ponendosi non come teorico dei mercati, ma come testimone diretto dei risultati industriali: “Non sono un esperto di industria, non sono un esperto di economia. Lo vedo da operatore“.

Torino protagonista dall’epoca degli Shuttle alla ISS

Il legame tra il territorio torinese e il cosmo non è una novità recente, ma il frutto di una tradizione che ha visto la città fornire componenti essenziali per le principali missioni internazionali. Dai moduli logistici agli ambienti abitativi orbitanti, il “saper fare” piemontese è letteralmente parte integrante dell’architettura spaziale moderna.

“Direi – ha spiegato – che specialmente Torino è già protagonista della dell’esplorazione spaziale, dell’industria aerospaziale con un’esperienza che parte già dalla Stazione spaziale internazionale, prima ancora con le spedizioni degli Space Shuttle, ricordo i famosi pmm, questi moduli multiuso sono stati costruiti qui a Torino e quindi si tratta di un’esperienza pluridecennale anche nel campo dell’aerospazio“.

La sfida della mobilità: l’efficienza dei motori Atkinson

Oltre alla proiezione verso l’orbita terrestre, il futuro di Torino resta indissolubilmente legato alla sua identità automobilistica. Per Parmitano, la transizione verso nuove forme di energia non deve significare l’abbandono delle competenze storiche, ma una loro evoluzione verso l’efficienza estrema e la sostenibilità, specialmente in un contesto globale segnato da tensioni sulle risorse energetiche.

“Ritengo – ha detto Parmitano – che Torino sia comunque un centro ancora importante per l’automotive. Non credo che sia qualcosa da lasciare indietro: sicuramente le nuove tecnologie, soprattutto l’ibrido o la ricarica elettrica da parte di motori al ciclo Atkinson che sono estremamente efficienti con consumi sempre più bassi, in un momento in cui vediamo tutti che l’energia è al centro di vari contenziosi. Credo che su questo bisogna ancora investire come Italia, qui a Torino con la sua esperienza pluridecennale di costruzione“.