Tragedia del Gran Sasso, archiviata l’inchiesta: il Soccorso Alpino ribadisce l’importanza dell’autoresponsabilità

La complessa vicenda giudiziaria legata ai drammatici eventi del dicembre 2024 ha finalmente trovato una sua conclusione definitiva presso le aule del palazzo di giustizia. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo ha infatti stabilito in maniera inequivocabile la chiusura del caso, sollevando da ogni accusa o sospetto di inefficienza la complessa rete di emergenza intervenuta in quelle difficili ore. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme al Servizio regionale dell’Abruzzo, ha accolto con compostezza e rispetto il pronunciamento del magistrato, che mette un punto fermo sulle speculazioni relative alle tempistiche e alle modalità dell’intervento. La decisione restituisce serenità agli operatori coinvolti in prima linea durante quei giorni terribili caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme, confermando la correttezza del loro operato nel disperato tentativo di salvare vite umane in un ambiente intrinsecamente ostile e imprevedibile.

La decisione del Gip

Attraverso una nota ufficiale, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e il relativo Servizio regionale Abruzzo “prendono atto della decisione del Gip del Tribunale di Teramo che ha disposto l’archiviazione definitiva dell’inchiesta relativa alla tragedia avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024, nella quale hanno perso la vita Luca Perazzini e Cristian Gualdi, per i quali rinnoviamo il nostro cordoglio“.

L’organizzazione chiarisce di aver “sempre avuto piena fiducia nel lavoro della Magistratura e degli organi inquirenti“. Il verdetto chiude una dolorosa parentesi per i soccorritori: “La decisione dell’Autorità giudiziaria conferma quanto emerso nel corso delle indagini, riconoscendo l’assenza di negligenze o ritardi imputabili alla macchina dei soccorsi e consente di riabilitare la figura del Delegato del Soccorso Alpino abruzzese coinvolto nelle indagini, che ha operato con l’unico obiettivo che accomuna tutti i soccorritori: prestare soccorso a chiunque sia in difficoltà“.

I pericoli dell’alta quota e la tutela dei soccorritori

Le associazioni di soccorso colgono l’occasione per avviare una profonda riflessione sulla natura degli incidenti in quota e sulle conseguenze morali della ricerca a tutti i costi di un colpevole. A questo proposito, il testo è netto: “La montagna è un ambiente straordinario, ma, allo stesso tempo, severo e imprevedibile. In contesti caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme, come sul Gran Sasso nei giorni della tragedia, anche esperienza e preparazione possono non essere sufficienti ad annullare ogni rischio. Non sempre, negli incidenti in montagna, esiste necessariamente un responsabile umano da individuare. Questa insistente e, ormai, ordinaria ricerca di responsabilità esterne a seguito di gravi incidenti in montagna – prosegue il Cnsas – rischia di ingenerare un sentimento di avvilimento in chi accorre per prestare soccorso, in situazioni in cui l’unico obiettivo è mettere a disposizione le proprie competenze, anche arrivando talvolta a sacrificare la propria vita nel tentativo di salvare quella altrui“.

Il principio dell’autoresponsabilità

Di fronte ai limiti dell’intervento umano nelle situazioni di massima criticità, l’attenzione viene posta sulla necessaria opera di prevenzione. Per tali ragioni, il Cnsas “continua a richiamare il principio dell’autoresponsabilità, fondamentale nell’ambiente montano e impervio. Pianificazione, preparazione tecnica, valutazione delle condizioni meteo e consapevolezza dei propri limiti rappresentano strumenti essenziali per ridurre i rischi, pur senza poterli eliminare completamente“.

Infine, il comunicato si chiude con lo sguardo rivolto a chi ha perso la vita e alla missione civica del Corpo: “Nel ribadire il nostro cordoglio per questa tragedia e a tutti i familiari delle vittime della montagna, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico proseguirà nella sua costante opera di solidarietà, altruismo e tutela dell’ambiente montano e ipogeo“.