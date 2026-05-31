Tragedia sul lago d’Iseo: muore a 19 anni dopo un tuffo dal lungolago di Pisogne

Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato nelle acque del lago d’Iseo, sul lungolago di Pisogne, in provincia di Brescia. La tragedia si è consumata in una zona molto frequentata del paese, nei pressi dell’imbarcadero dei battelli di linea, dove il giovane si trovava insieme ad alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si sarebbe tuffato in acqua dal lungolago. L’impatto si è rivelato immediatamente gravissimo e, nonostante il rapido allarme lanciato dagli amici e l’intervento dei soccorritori, per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare.

Il tuffo nei pressi dell’imbarcadero di Pisogne

La tragedia è avvenuta sul lungolago di Pisogne, in un punto particolarmente conosciuto e frequentato, vicino all’area dell’imbarcadero utilizzato dai battelli di linea. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di tuffarsi nelle acque del lago d’Iseo.

In base alle prime informazioni disponibili, il tuffo si è trasformato in pochi istanti in un dramma. L’impatto con l’acqua è stato fatale per il 19enne, che non è più riuscito a riemergere in condizioni tali da poter essere salvato. Gli amici presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno immediatamente dato l’allarme.

L’allarme degli amici e l’intervento dei soccorritori

Dopo il tuffo, gli amici del giovane hanno chiesto aiuto senza perdere tempo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, intervenuti per recuperare il ragazzo dall’acqua e riportarlo a riva. Le operazioni si sono svolte sotto gli occhi di diverse persone presenti sul lungolago, in un’area che nel pomeriggio risultava molto frequentata.

Il corpo del giovane è stato recuperato e portato a riva. Una volta fuori dall’acqua, sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvargli la vita. Gli sforzi dei soccorritori, però, non sono bastati. Nonostante il tempestivo intervento e i prolungati tentativi di rianimazione, il decesso del ragazzo è stato inevitabile. Il 19enne di Darfo Boario Terme è morto dopo l’impatto seguito al tuffo nel lago d’Iseo.