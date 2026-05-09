Tre vagoni carichi di propilene deragliano a Valdaro: paura vicino all’A22

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Valdaro, in provincia di Mantova, dove tre vagoni di un treno merci carichi di propilene sono deragliati nelle vicinanze dell’autostrada A22. Le cisterne facevano parte di un convoglio composto complessivamente da 18 vagoni ed erano dirette all’azienda Tcf Rosignoli. La notizia più rilevante, al momento, riguarda l’assenza di conseguenze per le persone e per l’ambiente circostante: non si registrano feriti né perdite di sostanza. Un elemento decisivo, considerata la natura del materiale trasportato: il propilene è infatti un gas altamente infiammabile, circostanza che ha reso necessario un intervento rapido e specializzato.

Cisterne inclinate su un lato, cause ancora da accertare

Secondo le prime informazioni disponibili, le cisterne si sono inclinate su un lato per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il deragliamento ha interessato tre vagoni del convoglio merci, senza provocare fuoriuscite del prodotto contenuto nei serbatoi.

La dinamica dell’episodio resta dunque da chiarire. Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa abbia provocato l’uscita dai binari dei vagoni e in quale fase del transito si sia verificato il problema. Al momento, l’attenzione principale resta concentrata sulla sicurezza dell’area e sul controllo delle cisterne coinvolte.

Propilene, circa 85 tonnellate monitorate dai soccorritori

Le cisterne coinvolte nel deragliamento a Valdaro contenevano complessivamente circa 85 tonnellate di propilene. Proprio la quantità e la pericolosità del materiale trasportato hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Mantova, arrivati sul posto anche con personale Nbcr, specializzato in scenari di rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico.

Il loro compito è stato quello di mettere in sicurezza la zona e monitorare costantemente le condizioni delle cisterne. L’assenza di perdite rappresenta un dato fondamentale, ma la presenza di un gas altamente infiammabile ha imposto comunque verifiche accurate e procedure di controllo specifiche.

Intervento dei vigili del fuoco e messa in sicurezza dell’area

Sul luogo del deragliamento sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, supportati dal personale Nbcr, per gestire una situazione potenzialmente delicata. L’area interessata è stata monitorata per escludere dispersioni e per verificare la stabilità delle cisterne inclinate.

La vicinanza all’autostrada A22 ha contribuito ad aumentare l’attenzione sull’episodio, anche se non sono state segnalate, dalle informazioni disponibili, conseguenze per automobilisti, lavoratori o residenti. La priorità delle squadre operative è stata evitare qualsiasi rischio legato al contenuto delle cisterne e garantire condizioni di sicurezza attorno al convoglio.

Nessun ferito e nessuna fuoriuscita: il dato centrale dell’incidente

In un incidente che ha coinvolto vagoni merci carichi di gas infiammabile, il fatto che non vi siano feriti né perdite di propilene è l’elemento centrale. Il deragliamento ha creato una situazione di potenziale rischio, ma le prime verifiche hanno escluso conseguenze immediate per le persone e dispersioni della sostanza.

Restano ora da chiarire le cause del deragliamento e da completare le operazioni tecniche necessarie per la gestione dei vagoni coinvolti. L’episodio avvenuto a Valdaro, alle porte di Mantova, conferma l’importanza delle procedure di emergenza nei trasporti di merci pericolose, soprattutto quando si tratta di sostanze come il propilene, che richiedono interventi specialistici e monitoraggi continui.