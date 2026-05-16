Treno merci travolge un bus a Bangkok: otto morti vicino alla stazione turistica di Makkasan

Un grave incidente ferroviario a Bangkok ha provocato la morte di otto persone dopo che un treno merci ha travolto un bus nei pressi della stazione turistica di Makkasan, lungo la linea che collega la capitale thailandese all’aeroporto. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello molto frequentato, situato sotto la stazione di Makkasan, un punto nevralgico per i collegamenti cittadini e turistici. Da lì passa infatti anche un monorail che trasporta centinaia di viaggiatori verso l’aeroporto a intervalli di pochi minuti.

Il treno ha colpito veicoli bloccati sui binari

Secondo quanto emerso, il treno merci ha investito i veicoli fermi al passaggio a livello, in un’area segnata dal traffico intenso. Le immagini riprese dalla telecamera di bordo di un’auto rimasta bloccata nell’ingorgo hanno documentato il momento in cui il convoglio ha colpito i mezzi immobilizzati sulla linea ferroviaria.

Dopo l’impatto si è sviluppato un incendio, che è stato rapidamente domato. La zona è stata quindi isolata per consentire l’intervento dei soccorritori, come mostrato dalla diretta trasmessa dall’emittente pubblica ThaiPBS.

La zona dell’incidente: un nodo cruciale per traffico e turismo

Il luogo dello schianto si trova in uno dei punti più trafficati della capitale thailandese. L’intersezione è attraversata ogni giorno da decine di migliaia di veicoli e rappresenta un’area strategica perché ospita anche una linea ferroviaria diretta tra il centro di Bangkok e il principale aeroporto della capitale.

La presenza contemporanea di traffico stradale, mezzi turistici e collegamenti ferroviari rende il passaggio a livello di Makkasan un nodo particolarmente delicato. Proprio in questo contesto si è verificato lo scontro tra il treno merci e i veicoli bloccati sui binari.

Sicurezza dei trasporti in Thailandia sotto osservazione

La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti in Thailandia, dove gli incidenti sono relativamente frequenti anche a causa di un’applicazione talvolta poco rigorosa delle norme di sicurezza.

Nel Paese si sono verificati diversi episodi gravi negli ultimi anni. A gennaio, nel nord-est della Thailandia, il crollo di una gru su un treno passeggeri aveva causato 32 morti e decine di feriti.

I precedenti: incidenti mortali tra treni e veicoli

L’incidente di Bangkok si inserisce in una serie di collisioni ferroviarie già registrate in Thailandia. Nel 2020, 18 persone morirono nello scontro tra un treno merci e un bus che trasportava passeggeri diretti a una cerimonia religiosa. Un altro episodio mortale risale al 2023, quando otto persone persero la vita nella collisione tra un treno merci e una camionetta che stava attraversando una linea ferroviaria nella parte orientale del Paese.

La nuova tragedia avvenuta vicino alla stazione di Makkasan, in un’area molto frequentata anche dai turisti diretti all’aeroporto, conferma la criticità dei passaggi a livello in zone ad alta densità di traffico e riapre il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione lungo le linee ferroviarie thailandesi.