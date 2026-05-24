Trovata morta una tartaruga marina Caretta caretta lungo il litorale veneziano

Oggi lungo il litorale di Venezia è stata rinvenuta una tartaruga marina Caretta caretta senza vita. L’animale è stato scoperto da due cittadini veneziani, che hanno prontamente segnalato il ritrovamento agli enti competenti. La segnalazione ha consentito di attivare immediatamente la procedura prevista per il recupero della carcassa e per le verifiche del caso. Secondo quanto riferito, “sono state, inoltre, informate le autorità marittime competenti, insieme agli uffici preposti per gli aspetti sanitari e ambientali”. Il coordinamento tra i vari enti mira a garantire non solo il recupero sicuro dell’animale, ma anche la corretta gestione delle questioni sanitarie legate alla presenza della carcassa sulla spiaggia.

Importanza del recupero per la tutela della fauna

Il recupero di esemplari di Caretta caretta rappresenta un passaggio fondamentale per diverse ragioni. In primo luogo, permette di tutelare una specie protetta e monitorare lo stato di salute degli animali presenti lungo le coste italiane. Inoltre, consente di effettuare eventuali accertamenti sulle cause del decesso, contribuendo a comprendere meglio le minacce che colpiscono questa specie di tartaruga marina.

La corretta gestione della carcassa sul litorale ha un valore rilevante anche sotto il profilo sanitario. Gli uffici competenti sono infatti impegnati a garantire che l’arenile venga gestito secondo protocolli mirati a prevenire rischi ambientali o sanitari. Come spiegato, l’intervento congiunto tra autorità marittime e uffici sanitari è essenziale per “consentire eventuali accertamenti sulle cause del decesso e garantire la corretta gestione sanitaria dell’arenile”.

Il ritrovamento odierno sottolinea ancora una volta l’importanza di una vigilanza costante lungo le coste, così da proteggere le tartarughe marine Caretta caretta, specie simbolo della biodiversità del Mediterraneo.