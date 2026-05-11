Tumori: con la prevenzione in Italia evitabili 72mila decessi l’anno

Fino al 45% dei decessi per cancro in Italia potrebbe essere evitato intervenendo sui principali fattori di rischio modificabili: fumo, abuso di alcol, obesità, cattiva alimentazione, sedentarietà ed esposizione a sostanze nocive. È quanto emerge dai dati rilanciati dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, secondo cui oltre 72mila morti ogni anno potrebbero essere prevenute attraverso corretti stili di vita e programmi regolari di controllo e diagnosi precoce. Con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione, AIOM e Tennis & Friends – Salute e Sport hanno siglato un protocollo di collaborazione biennale. L’intesa punta a promuovere iniziative rivolte a cittadini di tutte le età per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, oltre a sostenere progetti di ricerca oncologica dedicati alla diagnosi precoce.

L’accordo mette insieme le competenze scientifiche degli oncologi AIOM e l’esperienza maturata da Tennis & Friends nelle campagne di promozione della salute e prevenzione sul territorio. La firma è avvenuta a Roma, in Piazza del Popolo, nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia, durante la seconda giornata dell’evento Tennis & Friends – Salute e Sport. Prima azione concreta prevista dal protocollo è stata la somministrazione di survey rivolte a uomini e donne durante le due giornate della manifestazione in Piazza del Popolo. I questionari hanno l’obiettivo di raccogliere dati sul livello di consapevolezza della popolazione rispetto alla prevenzione oncologica, agli screening e agli stili di vita. Le informazioni raccolte serviranno a sviluppare future attività di sensibilizzazione e ricerca.

“Nel nostro Paese il numero di persone che vivono con una diagnosi di cancro continua a crescere anche a causa dell’invecchiamento generale della popolazione – sottolinea Rossana Berardi, Presidente Eletto AIOM – Nel 2010 i pazienti erano poco più di 2,6 milioni mentre oggi ammontano a oltre 3,7 milioni. Dalla metà degli anni ’90 abbiamo assistito a una progressiva riduzione dei tassi di mortalità, soprattutto per neoplasie molto diffuse come il tumore della prostata e della mammella. Per altre forme di cancro i miglioramenti sono stati più contenuti, anche se la ricerca ha comunque prodotto risultati importanti. Registriamo però un incremento dei casi annuali in tutta Europa e i tumori solidi rappresentano ancora la seconda causa di morte in Italia. L’innovazione e la crescente personalizzazione dei trattamenti stanno migliorando in modo significativo le terapie oncologiche. La diffusione degli screening resta però insufficiente: il programma mammografico raggiunge il 56% della popolazione interessata, con importanti differenze territoriali, mentre per lo screening del tumore della cervice uterina e di quello colon-rettale i tassi di adesione si fermano rispettivamente al 39% e al 38%. Rimangono inoltre troppo diffusi comportamenti scorretti come il fumo, che interessa un adulto su quattro. A questo si aggiunge la sedentarietà, che rappresenta un ulteriore fattore di rischio modificabile: promuovere uno stile di vita attivo e sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica regolare significa investire concretamente nella prevenzione oncologica e nel miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Rafforzare la prevenzione primaria e promuovere diagnosi sempre più precoci significa ridurre l’incidenza della malattia e migliorare le prospettive di cura. È con questo obiettivo che abbiamo deciso di proseguire e rafforzare la collaborazione con gli amici di Tennis & Friends – Salute e Sport”.

“I trattamenti anticancro, la riabilitazione dei pazienti e, più in generale, l’assistenza a chi affronta un tumore rappresentano sfide sempre più rilevanti per il nostro Servizio sanitario nazionale – aggiunge Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends – Salute e Sport, medico specialista in Medicina preventiva al Policlinico Gemelli – Il cancro ha un impatto crescente in quasi tutti i Paesi occidentali e solo in Italia le nuove diagnosi annuali superano i 395mila casi. Molti di questi potrebbero essere evitati intervenendo in modo efficace sui numerosi fattori di rischio individuali e collettivi. Tennis & Friends – Salute e Sport lavora da sempre per diffondere corretti stili di vita e favorire le diagnosi precoci delle principali malattie. Attraverso queste azioni possiamo contribuire concretamente al miglioramento del benessere collettivo. Tuttavia, l’educazione sanitaria e la promozione della salute devono essere rafforzate al più presto su tutto il territorio nazionale, come dimostrano i dati ancora poco confortanti sulla prevenzione oncologica. Siamo molto contenti e orgogliosi di poter collaborare con la Società Scientifica che rappresenta gli oncologi italiani. Nel prossimo biennio prenderanno il via progetti innovativi pensati per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. Avvieremo inoltre collaborazioni con istituzioni sanitarie, enti pubblici, associazioni di pazienti e stakeholder, per ampliare l’impatto delle iniziative su tutto il territorio nazionale”.