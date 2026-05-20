Tumori ovarici rari: nuovo studio identifica i principali fattori prognostici

La ricerca oncologica internazionale compie un passo avanti fondamentale nella comprensione e nel trattamento dei tumori germinali maligni dell’ovaio dell’adulto, neoplasie rare e aggressive che colpiscono prevalentemente adolescenti e giovani donne in età fertile. Uno studio senza precedenti, pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Clinical Oncology (JCO), ha analizzato la più ampia casistica mondiale mai raccolta su questa specifica patologia, coinvolgendo 254 pazienti trattate tra il 1971 e il 2018 in centri specialistici italiani e britannici. Il lavoro è stato coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, nell’ambito del network MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer), in stretta collaborazione con il Charing Cross Hospital di Londra. I risultati aprono nuove prospettive terapeutiche, dimostrando che è possibile personalizzare le cure e salvaguardare il futuro riproduttivo delle pazienti senza compromettere l’efficacia dei trattamenti.

Identikit di una patologia complessa: colpito il potenziale riproduttivo

I tumori germinali maligni dell’ovaio rappresentano circa l’1-2% di tutte le neoplasie ovariche e si sviluppano dalle cellule destinate alla formazione degli ovociti, differenziandosi nettamente dalle più comuni forme epiteliali. Proprio la loro rarità ha reso storicamente difficile l’identificazione di fattori prognostici standardizzati, indispensabili per stabilire il rischio di recidiva e personalizzare le terapie, in particolare nelle forme avanzate.

L’introduzione della chemioterapia a base di platino ha drasticamente migliorato le percentuali di guarigione negli ultimi decenni, ma la gestione di queste pazienti richiede un approccio centralizzato e multidisciplinare. La dottoressa Alice Bergamini, ginecologa dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e prima autrice dello studio, sottolinea la necessità di fare rete: “I tumori germinali dell’ovaio sono patologie rare e complesse, che richiedono esperienza clinica, ricerca condivisa e collaborazione internazionale. Proprio perché i casi sono pochi e distribuiti in diversi centri, costruire reti collaborative è fondamentale per raccogliere dati solidi e migliorare la cura delle pazienti“.

I risultati dello studio: sopravvivenza elevata e chirurgia conservativa

L’analisi retrospettiva dei dati ha evidenziato che la chirurgia fertility-sparing, orientata alla rimozione del tumore con la conservazione dell’utero e di parte dell’apparato riproduttivo, non influisce negativamente sulla prognosi, nemmeno in presenza di una malattia in stadio avanzato. I dati clinici indicano tassi di sopravvivenza a lungo termine vicini all’80% anche per i tumori in stadio IV con diffusione metastatica, mentre forme specifiche come il disgerminoma e il teratoma immaturo di grado elevato superano il 90% di sopravvivenza a dieci anni.

La dottoressa Giorgia Mangili, ginecologa del San Raffaele e co-coordinatrice del gruppo MITO per i tumori rari ginecologici, ha evidenziato il valore scientifico della ricerca: “Questo studio aggiunge un tassello importante alla conoscenza scientifica di questi tumori rari. Avere a disposizione una casistica internazionale così ampia e con un follow-up a lungo termine ci consente di comprendere meglio quali pazienti abbiano prognosi più favorevoli e quali, invece, possano beneficiare di strategie terapeutiche più intensive e personalizzate“.

Oltre la guarigione: la tutela della qualità di vita e della maternità

Nello studio, più della metà delle pazienti ha potuto preservare l’utero e una quota di tessuto ovarico sano grazie a interventi conservativi, agevolati in molti casi dall’impiego della chemioterapia preoperatoria. L’approccio adottato dal Comprehensive Cancer Center del San Raffaele integra la ginecologia oncologica con la medicina della riproduzione, offrendo percorsi di supporto psicologico e programmi dedicati alla tutela della genitorialità futura.

Il dottor Luca Bocciolone, responsabile della Ginecologia Oncologica Chirurgica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, descrive così la visione clinica: “La cura di queste pazienti non riguarda soltanto il controllo della malattia. Significa anche accompagnare giovani donne in un percorso che tenga conto della qualità di vida, della salute riproduttiva e della possibilità futura di una gravidanza. In questo contesto, la collaborazione con il Centro di Medicina della Riproduzione del San Raffaele rappresenta un elemento fondamentale del percorso di cura“.

Le nuove frontiere della collaborazione scientifica

I dati raccolti tracciano la strada per futuri protocolli clinici focalizzati sull’intensificazione precoce delle cure per i soggetti ad alto rischio e sull’implementazione di follow-up prolungati nel tempo, data la possibilità di recidive tardive. Il successo del progetto, supportato da istituzioni scientifiche italiane e britanniche tra cui l’Imperial Experimental Cancer Medicine Centre, risiede interamente nella sinergia internazionale.

Il professor Massimo Candiani, direttore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha concluso evidenziando il valore strategico della ricerca globale: “Le malattie rare sono come piccoli frammenti di un mosaico: solo mettendo insieme esperienze, dati e competenze internazionali possiamo riuscire a vedere il disegno completo. Questo studio dimostra quanto la collaborazione scientifica sia oggi essenziale per migliorare concretamente la cura delle pazienti“.