Turbolenza tra Brisbane e Hong Kong: 10 feriti sul volo Cathay Pacific

Dieci persone sono rimaste ferite a causa di una forte turbolenza a bordo di un volo Cathay Pacific partito da Brisbane e diretto a Hong Kong. L’aereo, identificato come volo CX156, è atterrato senza ulteriori problemi alle 06:35 ora locale all’aeroporto internazionale di Hong Kong, secondo quanto confermato dalla compagnia aerea. Una volta completato l’atterraggio e parcheggiato il velivolo, le squadre mediche sono salite a bordo per effettuare le prime valutazioni. Otto persone sono state successivamente trasportate all’ospedale di North Lantau, situato nei pressi dello scalo aeroportuale. Le autorità hanno riferito che le ferite riportate a causa dell’incidente erano di lieve entità, principalmente mal di testa e contusioni agli arti, alla schiena e alle spalle.

Secondo la compagnia, tra i feriti si contano 6 membri dell’equipaggio e 4 passeggeri. L’Autorità aeroportuale locale ha comunicato di aver ricevuto l’allerta intorno alle 6 del mattino, attivando immediatamente un protocollo di emergenza che ha coinvolto vigili del fuoco e ambulanze, schierati in pista in attesa dell’arrivo del volo. Alcuni passeggeri hanno raccontato che il velivolo avrebbe subito una improvvisa perdita di quota durante il volo.

Cos’è la turbolenza

Le turbolenze sono movimenti irregolari e imprevedibili dell’aria che possono far oscillare un aeromobile durante il volo. In pratica, si tratta di “scosse” nell’atmosfera causate da variazioni di pressione, temperatura o velocità delle correnti d’aria. Gli aerei sono progettati per resistere anche a turbolenze intense, e nella maggior parte dei casi questi fenomeni non rappresentano un pericolo per la sicurezza del volo. Tuttavia, possono essere fastidiosi e, se i passeggeri non hanno la cintura allacciata, possono provocare infortuni.

Le turbolenze possono avere diverse origini: si possono formare in prossimità di temporali, lungo correnti a getto ad alta quota, oppure quando masse d’aria con caratteristiche diverse si incontrano. Esiste anche la cosiddetta “turbolenza in aria chiara“, più difficile da prevedere perché non è associata a nuvole visibili. Proprio per questo, durante il volo l’equipaggio invita sempre a mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si è seduti, anche quando il segnale luminoso è spento.