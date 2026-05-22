Turista colta da grave malore alla Riserva dello Zingaro: recuperata con elicottero dell’Aeronautica Militare | FOTO

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio alla Riserva Naturale Orientata Zingaro, dove una turista tedesca è stata colta da un grave malore mentre si trovava lungo un sentiero dell’area protetta. L’episodio si è verificato nei pressi del Museo dell’Intreccio Mediterraneo, in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile con mezzi ordinari. La donna presentava un importante trauma cranico ed evidenti condizioni di debilitazione. La situazione ha richiesto un intervento sanitario urgente, reso complesso dalla conformazione del territorio e dalla difficoltà di accesso al punto in cui si trovava l’infortunata.

Allarme lanciato dal Nucleo di Vigilanza e dal 118 di Palermo

L’allarme è stato lanciato dal Nucleo di Vigilanza della Riserva dello Zingaro e dalla centrale operativa del 118 di Palermo, che hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi per raggiungere la turista nel più breve tempo possibile. La posizione della donna, lungo un sentiero della riserva, ha reso necessario l’intervento di squadre specializzate nel soccorso in ambiente impervio. Per questo è stato attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnato nelle operazioni di assistenza e recupero.

Intervento congiunto tra CNSAS Sicilia e Aeronautica Militare

Una volta ricevuta la richiesta di intervento, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, indispensabile per consentire un recupero rapido e sicuro in un’area non raggiungibile agevolmente via terra.

A intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dalla base di Trapani-Birgi. Il mezzo dell’Aeronautica Militare ha permesso di raggiungere tempestivamente la zona della Riserva dello Zingaro e di avviare le operazioni di recupero.

Recupero con verricello lungo il sentiero impervio

Dopo aver individuato la posizione della turista, i soccorritori hanno raggiunto l’infortunata e le hanno prestato le prime cure sul posto. Le condizioni della donna e la natura impervia dell’area hanno reso necessario il recupero mediante verricello, una procedura utilizzata nei contesti in cui l’atterraggio dell’elicottero o l’evacuazione via terra non risultano praticabili in sicurezza.

L’operazione ha richiesto il coordinamento tra il personale del CNSAS Sicilia e l’equipaggio dell’elicottero dell’Aeronautica Militare, impegnati nel trasferimento della paziente fuori dall’area della riserva.

Trasferimento a Castellammare del Golfo e affidamento al 118

Concluso il recupero, la turista tedesca è stata trasferita presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario per la prosecuzione dell’assistenza.

L’intervento ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, il 118 di Palermo, il Nucleo di Vigilanza della Riserva dello Zingaro e l’Aeronautica Militare, in un contesto ambientale complesso come quello della Riserva Naturale Orientata Zingaro.