Turista muore in mountain bike a Merano 2000: precipita per 150 metri in una gola

Un altro incidente mortale sulle montagne dell’Alto Adige. Dopo le due vittime registrate domenica, oggi una turista tedesca di 53 anni è morta nel comprensorio di Merano 2000 dopo essere precipitata in una gola mentre si trovava in sella alla sua mountain bike. La tragedia si è consumata durante un’uscita in bici. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo della mountain bike, finendo fuori dal tracciato e precipitando per circa 150 metri in una gola. La bici, invece, sarebbe rimasta bloccata più a monte.

La caduta in una gola e l’allarme dato dal marito

A dare l’allarme è stato il marito della vittima, che si trovava con lei al momento dell’incidente. Dopo la caduta, l’uomo ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica, sulla base delle prime informazioni disponibili, indica che la turista tedesca avrebbe perso il controllo del mezzo prima di precipitare. Il fatto che la mountain bike sia rimasta bloccata a monte conferma la violenza e la particolarità della caduta, avvenuta lungo un tratto impervio del territorio montano.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, giunti nell’area dell’incidente con l’elicottero Pelikan 1. L’intervento è stato immediato, ma per la donna non c’era più nulla da fare. I soccorritori hanno raggiunto la zona della caduta nel comprensorio di Merano 2000, ma le condizioni della 53enne si sono rivelate fatali. La precipitazione di circa 150 metri non le ha lasciato scampo.

Nuova tragedia sulle montagne dell’Alto Adige

La morte della turista tedesca si aggiunge a un bilancio già pesante per le montagne dell’Alto Adige, segnate da altri due decessi avvenuti domenica. L’incidente di oggi richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati alle attività in quota e sui percorsi montani affrontati anche in mountain bike.

La tragedia avvenuta a Merano 2000 rappresenta un nuovo episodio drammatico in un territorio molto frequentato dagli appassionati di montagna e sport all’aria aperta. In questo caso, la caduta in una gola si è rivelata fatale per una donna di 53 anni, in vacanza in Alto Adige insieme al marito.