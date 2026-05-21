Ultraleggero si schianta nel Chietino, 2 feriti gravi

Un ultraleggero è precipitato in una zona rurale del territorio di Vasto. A bordo si trovavano 2 giovani del posto, entrambi 30enni, rimasti gravemente feriti nell’impatto. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Pescara, mentre l’altro è stato ricoverato presso l’ospedale di Vasto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere del velivolo.