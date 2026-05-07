Un enorme tsunami in una zona popolare per le crociere in Alaska: ricostruito il “quasi disastro” dell’estate 2025

Quando parte di una montagna nel sud-est dell’Alaska è franata nell’oceano la scorsa estate, ha innescato il secondo tsunami più alto mai registrato. Questo tsunami si è propagato per 481 metri – una volta e mezza l’altezza della Torre Eiffel – lungo la parete del fiordo di Tracy Arm, a oltre un chilometro di distanza, generando un segnale sismico equivalente a un terremoto di magnitudo 5.4. Nonostante le sue dimensioni imponenti, nessuno è stato travolto dall’onda perché si è abbattuta intorno alle 5:30 del mattino. Ore dopo, alcune delle circa 20 navi da crociera, imbarcazioni e kayak che frequentano quotidianamente la zona avrebbero potuto trovarsi nello stretto fiordo, una popolare meta turistica per ammirare i ghiacciai della foresta nazionale di Tongass, a circa 80 chilometri a sud di Juneau, in Alaska.

Questo “quasi disastro” è stato ora studiato da un team di ricercatori internazionali, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. Il team ha stabilito che l’evento ha fornito preziosi insegnamenti per coloro che trascorrono del tempo in terreni montuosi e impervi. “Abbiamo ricostruito l’evento da una serie di prospettive, incluse le testimonianze oculari di diversi passeggeri di navi e kayakisti”, afferma il geomorfologo Dott. Dan Shugar, Ph.D., autore principale dello studio e professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Energia e dell’Ambiente della Facoltà di Scienze dell’Università di Calgary.

Resoconti dei visitatori del fiordo

Lo studio riporta che un gruppo di kayakisti ha riferito di essersi svegliato intorno alle 5:45 del mattino e di aver visto l’acqua scorrere davanti alla loro tenda, trascinando via uno dei loro kayak e gran parte della loro attrezzatura. Un altro osservatore ha descritto un’onda di due metri che si infrangeva sulla spiaggia, mentre le persone a bordo di una nave da crociera ancorata vicino all’imboccatura del fiordo hanno visto correnti e schiuma, ma nessuna onda evidente.

Il team di ricercatori ha anche studiato i dati satellitari prima e dopo l’evento, i dati sismici e ha effettuato una modellazione numerica per comprendere esattamente cosa fosse successo.

I satelliti fanno luce sulle onde nascoste

Il coautore dello studio, il Dottor Thomas Monahan, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Oxford, afferma che le osservazioni satellitari delle dinamiche oceaniche remote stanno diventando essenziali con l’intensificarsi dei rischi nell’Artico. “Fino ad ora, semplicemente non avevamo un modo per osservare direttamente queste onde, ma il nostro studio ha dimostrato che l’utilizzo dei dati del nuovo satellite Surface Water Ocean Topography può rivelare l’intera struttura della superficie marina di questi eventi, anche se nessuno li osserva direttamente”.

Una frana senza preavviso

Shugar aggiunge che non c’è stato molto preavviso prima che la frana si abbattesse. “Normalmente, con queste gigantesche valanghe di roccia, spesso si avvertono dei segnali premonitori nelle settimane, nei mesi, negli anni precedenti, quando il pendio si muove lentamente lungo la montagna. Si abbassa e poi cede catastroficamente in una valanga di roccia“, spiega. “In questo caso, ciò non è accaduto”.

Invece, afferma che si è verificato un lieve rumore sismico, talmente debole da non aver attirato l’attenzione di nessuno. “Questo è stato davvero una sorpresa”, aggiunge Shugar, sottolineando che presenta alcune sfide in termini di riduzione del rischio di disastri nelle aree ad alto rischio.

Il ritiro dei ghiacciai aumenta i rischi

La ricerca conclude che il ritiro dei ghiacciai nel fiordo dell’Alaska ha portato al quasi disastro. Ci sono lezioni da imparare da questo evento, in particolare che il ritiro dei ghiacciai, con il riscaldamento delle regioni fredde, aumenta il rischio di altri pericoli e che un monitoraggio più efficace potrebbe mitigarne alcuni impatti. Shugar afferma che è importante prestare molta attenzione, soprattutto nelle aree della costa occidentale e nelle regioni polari, dove i ghiacciai si stanno assottigliando a causa dei cambiamenti climatici.

“In definitiva, ciò che speriamo è che i comuni costieri, l’industria delle navi da crociera e gli altri soggetti interessati prendano sul serio queste minacce“, afferma, sottolineando che eventi simili potrebbero causare disastri in futuro. Secondo quanto riportato dai media, almeno sei compagnie di crociera hanno modificato i propri itinerari in Alaska quest’anno a causa dei pericoli ancora presenti nel fiordo di Tracy Arm.

L’Istituto Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha avvertito sul proprio sito web che le aree montuose a forte pendenza soggette a frane sono “intrinsecamente instabili e continueranno a cambiare per anni dopo una frana iniziale”.