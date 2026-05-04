Un nuovo gigante energetico in Europa: avviati i lavori per un gasdotto che rivoluzionerà il mercato del gas

I lavori per la posa dei gasdotti destinati al progetto di estrazione di gas del giacimento Neptun Deep nel Mar Nero sono ufficialmente iniziati. Questo giacimento, uno dei più grandi e importanti dell’Unione Europea, possiede una stima di 100 miliardi di metri cubi di gas recuperabile. Il progetto ha il potenziale di raddoppiare la produzione di gas della Romania e trasformarla in un esportatore netto di gas entro il 2027, un risultato significativo in un periodo in cui l’Unione Europea sta riducendo progressivamente la sua dipendenza dal gas russo. Il Neptun Deep è destinato a diventare una risorsa fondamentale per l’Europa centrale e orientale, con un’importante implicazione non solo per la Romania, ma anche per altri paesi, come la Germania, la Moldavia, e la Slovacchia, che hanno già manifestato interesse per l’acquisto del gas estratto.

Un progetto strategico per l’Europa centrale e orientale

Questo accordo è cruciale per la Romania, poiché il progetto non solo migliorerà l’autosufficienza energetica del paese, ma lo posizionerà anche come uno dei principali attori nell’Unione Europea nel settore energetico. Durante la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori, Christina Verchere, CEO di OMV Petrom, ha sottolineato: “questo progetto offre alla Romania una presenza molto più rilevante nell’Unione Europea, ed è proprio questo che possono fare i grandi progetti energetici. Credo che ci ricordi che, quando abbiamo accesso a risorse di gas autoctone qui in Europa, dobbiamo svilupparle e assicurarci di poterle immettere sul mercato”. Una dichiarazione che sottolinea la visione strategica di questo progetto e l’importanza di sfruttare le risorse energetiche locali in un contesto geopolitico e economico sempre più incerto.

Il gasdotto: due navi e 160 chilometri di percorso

Le operazioni di posa del gasdotto sono affidate a due imbarcazioni di proprietà di Saipem che poseranno circa 160 chilometri di gasdotto tra i pozzi offshore e la terraferma. Una volta completato, il gasdotto collegherà il giacimento di Neptun Deep alla rete nazionale di gas della Romania, con un impianto di misurazione del gas che è già in fase di costruzione sulla terraferma. Il dirigente di OMV Petrom, Cristian Hubati, ha confermato che la posa del gasdotto durerà circa due mesi, mentre l’impianto di misurazione dovrebbe essere completato entro l’estate.

Il Mar Nero è il cuore pulsante di questo progetto, con la sua importanza strategica non solo per la produzione di gas ma anche per il commercio internazionale di cereali, petrolio e prodotti petroliferi. Questo mare è condiviso da diversi paesi, tra cui Bulgaria, Romania, Georgia, Turchia, Ucraina e Russia, che ha una presenza significativa attraverso la Crimea. La presenza di queste nazioni nella regione rende ancora più rilevante il progetto, soprattutto in un periodo di crescente instabilità geopolitica.

Implicazioni politiche e economiche per la Romania

L’inizio dei lavori di costruzione del gasdotto per il progetto Neptun Deep segna un passo fondamentale per la Romania nel suo percorso verso una maggiore indipendenza energetica. Razvan Popescu, CEO di Romgaz, ha dichiarato: “il fatto che abbiamo iniziato l’installazione del gasdotto dimostra che siamo in linea con i tempi previsti per la realizzazione del progetto”.

Il progetto non solo consentirà alla Romania di coprire parte del proprio fabbisogno energetico, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia regionale. Una volta avviata la produzione, la Romania potrà infatti esportare una quantità significativa di gas naturale verso i paesi dell’Europa centrale e dell’Europa orientale, in particolare verso la Germania, che ha già firmato accordi per l’acquisto di gas.

I prossimi passi per la produzione di gas

Il progetto di Neptun Deep non è ancora completo. Romgaz deve ancora completare la perforazione di 6 pozzi in acque profonde e alcune parti della piattaforma di produzione sono ancora in costruzione in Indonesia e Italia, con consegna prevista per la fine dell’anno. La presenza di una flotta di 50 navi nel Mar Nero, che contribuiranno alla realizzazione del progetto durante l’anno, è un segno tangibile dell’impegno e delle risorse che il progetto sta richiedendo.

Un ruolo centrale per il futuro dell’energia europea

Nel contesto della crescente necessità di ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo, il progetto Neptun Deep rappresenta una grande opportunità per diversificare le forniture energetiche dell’Unione Europea. Con l’entrata in produzione prevista per il 2027, la Romania non solo potrà coprire parte del proprio fabbisogno, ma contribuirà anche alla stabilizzazione del mercato energetico europeo, in un momento in cui la sicurezza energetica è una priorità.

In un’Europa sempre più attenta alla transizione energetica, il Neptun Deep offre una risorsa preziosa, non solo per la Romania, ma anche per tutta l’Europa centrale e orientale, che potrebbe beneficiare della nuova offerta di gas naturale. Il completamento del progetto e la sua realizzazione rappresentano un segnale positivo per il futuro dell’energia in Europa, con la Romania che si prepara a giocare un ruolo chiave come esportatore di gas.