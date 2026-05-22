Un pianeta gigante dalle temperature “terrestri”: la straordinaria scoperta del telescopio James Webb

Il telescopio spaziale James Webb ha messo a segno un altro straordinario successo scientifico, offrendo agli astronomi uno sguardo ravvicinato e senza precedenti su un mondo alieno davvero unico nel suo genere. Si tratta di TOI-199b, un pianeta gigante gassoso dalle dimensioni molto simili a quelle di Saturno, situato a oltre 330 anni luce di distanza dal nostro Sistema Solare. La particolarità che ha lasciato sbalorditi i ricercatori risiede nella sua temperatura globale, sorprendentemente mite e paragonabile a contesti ambientali terrestri, associata a un’atmosfera eccezionalmente densa di metano. Fino ad oggi, la scienza conosceva i giganti gassosi quasi solo in condizioni termiche estreme, dividendoli tra mondi incredibilmente gelidi come Giove o corpi celesti infernali. Questa eccezionale via di mezzo cosmica apre una finestra completamente nuova sull’evoluzione dei mondi alieni e sui meccanismi che governano la formazione delle atmosfere planetarie.

Un gigante gassoso dal clima insolitamente mite

Il pianeta TOI-199b impiega circa 100 giorni per compiere un’orbita completa attorno alla sua stella ospite. La sua temperatura superficiale stimata si aggira intorno agli 80°C. Sebbene per gli standard della vita quotidiana umana possa sembrare un caldo torrido, nel panorama dell’astronomia rappresenta una temperatura incredibilmente fresca e moderata per un pianeta di questa categoria. Per fare un paragone comprensibile, si tratta di un livello di calore del tutto simile a quello che si accumula all’interno di un’automobile lasciata parcheggiata direttamente sotto il Sole in una giornata estiva estremamente calda.

Questa peculiare via di mezzo termica lo differenzia nettamente dai cosiddetti “Giove caldi”, ovvero quei pianeti giganti scoperti al di fuori del nostro Sistema Solare che orbitano a brevissima distanza dal loro astro, raggiungendo temperature d’inferno superiori a migliaia di gradi. Al tempo stesso, il pianeta si distanzia dai giganti gassosi nostrani come Giove e Saturno, dove le temperature scendono a centinaia di gradi sotto lo zero a causa dell’enorme distanza dal Sole. TOI-199b rappresenta quindi uno dei pochissimi giganti temperati individuati finora, e l’attuale ricerca segna la prima volta in assoluto in cui l’atmosfera di un corpo celeste di questo tipo viene analizzata con un tale livello di dettaglio.

L’analisi dell’atmosfera attraverso il prisma spaziale

Per studiare i segreti racchiusi nell’atmosfera di TOI-199b, il team internazionale di scienziati ha utilizzato una tecnica raffinata chiamata spettroscopia di trasmissione. Questo metodo consiste nell’osservare e analizzare la luce della stella che attraversa i gas atmosferici del pianeta proprio mentre quest’ultimo transita davanti al disco stellare rispetto al punto di vista del telescopio. Webb è in grado di separare la luce dell’astro nelle sue diverse lunghezze d’onda, replicando in modo incredibilmente preciso il meccanismo con cui un prisma ottico scompone la luce bianca nei colori dell’arcobaleno.

Durante il passaggio del pianeta, gli elementi chimici e le molecole presenti nell’aria assorbono specifiche frequenze luminose, lasciando un’impronta digitale inconfondibile nello spettro catturato dagli strumenti dello Spazio. Gli astronomi hanno raccolto inizialmente circa 20 ore di osservazioni continue per stabilire una misurazione di base della luce della stella. Il transito planetario vero e proprio è durato circa 7 ore, un tempo notevolmente più lungo rispetto a quello dei comuni pianeti giganti caldi, le cui orbite strette riducono il passaggio a un’ora o anche meno.

La conferma del metano

Il confronto tra lo spettro registrato durante il transito e i dati di base ha rivelato con assoluta chiarezza che l’atmosfera del pianeta blocca le lunghezze d’onda tipicamente assorbite dal metano. I modelli teorici sulla composizione dei pianeti gassosi temperati avevano previsto una simile caratteristica chimica, e i dati inviati dal telescopio hanno fornito una preziosa conferma diretta alla comunità scientifica. Oltre alla massiccia presenza di metano, le prime analisi indicano anche possibili tracce di ammoniaca e di anidride carbonica.

Lo studio, guidato dagli scienziati della Penn State University e del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Astronomical Journal. I ricercatori spiegano che ulteriori sessioni di osservazione permetteranno di stabilire l’esatta abbondanza di questi gas. Una comprensione così profonda della chimica di un gigante temperato consentirà di perfezionare i modelli di evoluzione planetaria e fornirà elementi preziosi per comprendere meglio, nel lungo periodo, anche la storia e il comportamento dinamico dell’atmosfera della nostra Terra.