Una “fabbrica di pianeti” oltre Giove: scoperta culla di mondi primordiali nel Sistema Solare

Una regione turbolenta e ricca di polveri appena oltre l’orbita di Giove potrebbe aver funzionato come una vera e propria “fabbrica di planetesimi”, cioè i mattoni primordiali dei pianeti. È quanto emerge da un nuovo studio che offre una possibile chiave per comprendere l’origine di diversi tipi di meteoriti oggi presenti sulla Terra e risalenti agli albori del Sistema Solare. Circa 4,6 miliardi di anni fa, il giovane Sole era circondato da un enorme disco di gas e polveri. In questo ambiente caotico, minuscoli granelli collidevano e si aggregavano fino a formare corpi sempre più grandi, i planetesimi, da cui poi sarebbero nati pianeti e asteroidi. Ma questo processo, secondo gli scienziati, non sarebbe stato uniforme: diverse regioni del Sistema Solare primordiale avrebbero seguito evoluzioni molto differenti.

Il ruolo chiave di Giove e la nascita di una “trappola di polveri”

Secondo i ricercatori del Max Planck Institute for Solar System Research, una fascia subito oltre l’orbita di Giove avrebbe rappresentato uno dei principali centri di formazione planetaria. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal, suggerisce che questa zona abbia agito come un ambiente estremamente efficiente e al tempo stesso versatile per la nascita di planetesimi. Le simulazioni mostrano che, tra 2 e 4 milioni di anni dopo la nascita del Sistema Solare, Giove aveva già accumulato gran parte della materia nelle sue vicinanze, creando un vuoto relativo nel disco di gas e polveri. Ciò avrebbe generato una regione di alta pressione proprio oltre la sua orbita, una sorta di “trappola gravitazionale” in grado di intrappolare polveri e aggregati solidi. In questa zona, i “ciottoli” di polvere avrebbero potuto accumularsi e crescere, favorendo la nascita rapida di corpi più grandi.

Generazioni diverse di mondi primordiali

Le simulazioni condotte dal team mostrano un aspetto sorprendente: la stessa regione avrebbe prodotto planetesimi con composizioni molto diverse, ma in epoche differenti. In un intervallo di circa 2 milioni di anni, si sarebbero formate più generazioni di corpi rocciosi, ciascuna con caratteristiche chimiche distinte. Il modello collega inoltre questi risultati a gruppi noti di meteoriti, in particolare le condriti carbonacee, frammenti ricchi di carbonio che rappresentano vere e proprie “capsule del tempo” del Sistema Solare primordiale.

Meteoriti come archivio della nascita dei pianeti

Le condriti carbonacee si dividono in diversi gruppi in base a età e composizione: alcune sono fragili e a grana fine, altre più compatte e ricche di inclusioni solide. Le simulazioni riescono a riprodurre proprio questa varietà, suggerendo che entrambe le tipologie di materiale fossero presenti nella stessa regione, ma con dinamiche differenti nel tempo. Per la prima volta i ricercatori hanno riprodotto con precisione i risultati degli studi di laboratorio sui meteoriti attraverso simulazioni del Sistema Solare primordiale. Secondo i ricercatori, i meteoriti sarebbero quindi il collegamento diretto tra modelli teorici e realtà fisica, offrendo una prova concreta dei processi di formazione planetaria.

Simulazioni sempre più dettagliate del Sistema Solare primordiale

Un elemento cruciale dello studio è la capacità di modellare contemporaneamente fenomeni su scale molto diverse: dalle collisioni tra particelle microscopiche fino ai movimenti su scala del disco protoplanetario. Le simulazioni hanno considerato sia la crescita e frammentazione delle particelle, sia la loro migrazione attraverso il disco, mostrando come Giove agisse in modo diverso sui materiali più grandi rispetto alla polvere fine. Con il passare di milioni di anni, questi processi avrebbero modificato la distribuzione dei materiali oltre Giove, portando alla formazione di popolazioni distinte di planetesimi.

Una nuova chiave per comprendere le origini del Sistema Solare

I risultati suggeriscono che la regione oltre Giove non sia stata solo un’area di passaggio, ma una vera e propria officina cosmica, attiva per milioni di anni e capace di produrre oggetti con composizioni molto diverse. Gli scienziati ipotizzano inoltre che anche altri tipi di meteoriti potrebbero essersi formati nello stesso “serbatoio” di polveri, in fasi ancora più antiche della storia del Sistema Solare. Una scoperta che rafforza un’idea sempre più centrale nella planetologia moderna: i pianeti e i corpi minori non nacquero in modo ordinato e uniforme, ma attraverso una lunga serie di processi sovrapposti, guidati da strutture dinamiche come quelle create da Giove.