Una micro-pompa a metallo liquido per far volare la robotica morbida: la svolta dell’Università di Bristol

Una pompa morbida a metallo liquido, minuscola e capace di funzionare a bassissima tensione, potrebbe segnare un passaggio decisivo per il futuro della robotica morbida, dei dispositivi indossabili e delle interfacce tattili di nuova generazione. Il risultato arriva da un gruppo di ingegneri guidato dall’Università di Bristol ed è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications. La novità più rilevante è la possibilità di alimentare e controllare sistemi robotici soffici senza ricorrere a compressori ingombranti o pompe rigide, componenti che finora hanno limitato mobilità, flessibilità e portabilità. Al loro posto, i ricercatori propongono una micro-pompa soft alimentata da metallo liquido, in grado di convertire l’energia elettrica in movimento del fluido e di agire come una sorgente di potenza compatta per robot, materiali adattivi e tecnologie indossabili.

Una pompa grande quanto un pisello che può cambiare la robotica morbida

La nuova tecnologia è stata pensata per superare uno dei principali ostacoli della robotica soft: la necessità di sistemi di alimentazione esterni, spesso voluminosi, rigidi o poco compatibili con strutture flessibili. Le tecnologie attuali, infatti, dipendono in molti casi da compressori pesanti o pompe tradizionali, elementi che rendono più difficile realizzare robot realmente agili, autonomi e integrabili in oggetti indossabili.

La pompa LIMA, acronimo di liquid-metal magnetohydrodynamic pump, pesa appena 0,2 grammi e funziona a meno di 0,1 volt. Nonostante le dimensioni ridotte e il consumo estremamente basso, secondo i ricercatori ha il potenziale per superare le prestazioni delle pompe soft esistenti e persino di alcune pompe commerciali utilizzate per il trasporto di fluidi e per sistemi idraulici.

Questa combinazione di leggerezza, efficienza e funzionamento a bassa tensione rende la pompa a metallo liquido una possibile piattaforma per una nuova generazione di robot morbidi, dispositivi medici, interfacce per la realtà virtuale e materiali adattivi.

Ali robotiche, braccialetti intelligenti e sensazioni tattili artificiali

Per dimostrare la versatilità della tecnologia, il team ha realizzato tre prototipi. Il primo consiste in ali di farfalla robotiche, capaci di mostrare come la micro-pompa possa alimentare movimenti delicati e controllati in strutture leggere. Il secondo è un braccialetto che cambia colore, esempio di applicazione nei materiali adattivi e nei dispositivi indossabili. Il terzo è una tasca aptica per la punta del dito, collegata a un cinturino regolabile da polso, che stringe per simulare sensazioni tattili naturali.

Questi prototipi mostrano come la stessa tecnologia possa essere applicata sia alla robotica morbida sia alle interfacce aptiche, cioè quei sistemi progettati per restituire sensazioni fisiche al tatto. In ambito medico e industriale, dispositivi simili potrebbero essere utilizzati in guanti aptici, strumenti di addestramento, sistemi di assistenza o interfacce per ambienti virtuali.

Come funziona la pompa LIMA a metallo liquido

Il principio alla base della pompa LIMA sfrutta le proprietà del metallo liquido e della magnetoidrodinamica. Quando una corrente elettrica attraversa una goccia di metallo liquido in presenza di un campo magnetico, si genera una forza chiamata forza di Lorentz. Questa forza muove la goccia avanti e indietro, spostando il fluido circostante e producendo così un’azione di pompaggio.

A differenza delle pompe convenzionali, il sistema non richiede componenti rigidi o tensioni elevate. Il metallo liquido offre elevata conducibilità elettrica, alta tensione superficiale, deformabilità e bassa resistenza al movimento. Queste caratteristiche consentono alla pompa di funzionare a livelli compresi tra millivolt e tensioni inferiori al volt, generando comunque pressioni e flussi utili al movimento dei soft robot.

Le parole di Saba Firouznia: “il cielo è davvero il limite”

Saba Firouznia, Research Associate presso il Soft Robotics Lab dell’Università di Bristol e autore principale dello studio, ha sottolineato il valore della scoperta per il superamento dei limiti attuali della robotica morbida.

“È uno sviluppo davvero entusiasmante, che supera le barriere esistenti della rigidità e dell’ingombro e offre qualcosa di miniaturizzato, portatile e più adattabile. Queste caratteristiche migliorate significano che potrebbe essere impiegato con maggiore efficacia in usi esistenti come i dispositivi lab-on-a-chip per la diagnosi delle malattie e anche in nuovi ambiti, che vanno dalle micro-pompe per l’abbigliamento robotico a piccoli attuatori per il campionamento ambientale. Il cielo è davvero il limite”.

Le parole della ricercatrice evidenziano la portata applicativa della micro-pompa a metallo liquido, che non si limita alla robotica sperimentale ma punta a trovare spazio in settori come la diagnostica, il monitoraggio ambientale, l’abbigliamento intelligente e i dispositivi medici miniaturizzati.

Una piattaforma a bassa tensione per robot più autonomi e portatili

Il potenziale della pompa LIMA non riguarda soltanto il trasferimento di energia idraulica. Secondo i ricercatori, la tecnologia può trasportare anche energia chimica e segnali informativi attraverso reti fluidiche morbide. Questo aspetto apre la strada a sistemi robotici più integrati, nei quali alimentazione, controllo e comunicazione possono essere combinati in un’unica architettura flessibile.

La capacità di integrare più funzioni in una struttura morbida e compatta è uno dei punti più promettenti della ricerca. In prospettiva, questa soluzione potrebbe contribuire allo sviluppo di robot autonomi, interfacce indossabili più leggere, dispositivi terapeutici adattivi e sistemi di assistenza capaci di muoversi o reagire senza componenti rigidi e ingombranti.

Jonathan Rossiter: una “pompa-cuore” per i sistemi robotici

Tra gli autori dello studio figura anche Jonathan Rossiter, Professore di Robotica all’Università di Bristol, noto per aver sviluppato un paio di pantaloni robotici pionieristici soprannominati “i pantaloni giusti” e responsabile del Soft Robotics Research Group.

Rossiter ha descritto la pompa LIMA come un elemento centrale per il futuro dei sistemi robotici morbidi. “Fondamentalmente, la pompa LIMA agisce come un “cuore” morbido e compatto per i sistemi robotici, combinando pompaggio, segnalazione e trasferimento di energia in un’unica piattaforma a bassa tensione. Ulteriori ricerche sono ora in corso per sviluppare ulteriormente la tecnologia ed esplorare come possa aiutare in tutta una serie di situazioni diverse, dalle bende intelligenti ai robot commestibili”.

L’immagine del “cuore” robotico riassume il ruolo che questa tecnologia potrebbe assumere: non solo una pompa, ma un componente integrato capace di alimentare, coordinare e rendere più autonomi i dispositivi soft.

Dalle bende intelligenti ai robot commestibili: le applicazioni possibili

Le applicazioni indicate dai ricercatori coprono un ventaglio molto ampio. In ambito sanitario, la pompa soft a metallo liquido potrebbe essere utilizzata in bende intelligenti, dispositivi medici miniaturizzati, strumenti per la diagnosi su chip e sistemi indossabili capaci di adattarsi al corpo. Nel settore industriale, potrebbe contribuire a guanti aptici per simulazioni e addestramento, dispositivi di controllo tattile e robot leggeri per ambienti complessi.

La tecnologia potrebbe trovare spazio anche nella robotica indossabile, dove leggerezza e flessibilità sono requisiti fondamentali, e in soluzioni più sperimentali come i robot commestibili, citati dagli stessi ricercatori come uno degli scenari da esplorare.

La possibilità di realizzare una fonte di potenza fluida, soffice, compatta e a bassissima tensione rappresenta un passo significativo verso robot più naturali nei movimenti, più sicuri nell’interazione con le persone e più facili da integrare in oggetti quotidiani.

Il futuro della robotica soft passa da sistemi piccoli, leggeri e flessibili

La ricerca dell’Università di Bristol mostra come la miniaturizzazione dei sistemi di pompaggio possa incidere direttamente sull’evoluzione della robotica morbida. Una pompa del peso di 0,2 grammi, capace di funzionare con meno di 0,1 volt, può ridurre la dipendenza da componenti esterni e rendere i robot più portatili, agili e multifunzionali.

Il risultato pubblicato su Nature Communications non riguarda soltanto un singolo componente, ma una possibile architettura per nuovi robot, materiali adattivi e dispositivi indossabili. La pompa LIMA a metallo liquido si propone come una tecnologia abilitante per sistemi in cui movimento, energia e informazione viaggiano attraverso reti morbide, aprendo scenari che vanno dalle ali di una farfalla robotica fino alle interfacce tattili, dalle diagnosi lab-on-a-chip alle bende intelligenti.