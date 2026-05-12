Una nuova specie di koala dal passato: i fossili del Western Australia riscrivono la storia dei marsupiali

La storia evolutiva delle icone australiane si è rivelata molto più complessa di quanto precedentemente ipotizzato dalla comunità scientifica. Secondo un affascinante studio riportato da Australian Geographic il 12 maggio 2026, l’analisi di nuovi reperti fossili rinvenuti nelle grotte del Nullarbor Plain ha confermato che i koala che un tempo popolavano il Western Australia appartenevano a una specie del tutto distinta da quella che conosciamo oggi. Questa scoperta non solo aggiunge un tassello fondamentale all’albero genealogico dei marsupiali, ma ribalta l’idea che il koala sia sempre stato un animale unico nel suo genere, rivelando un passato caratterizzato da una maggiore diversità biologica interrotto dai mutamenti climatici millenari.

Il segreto custodito nelle grotte del Nullarbor

Il Nullarbor Plain, che oggi si presenta come una distesa arida e quasi priva di alberi, migliaia di anni fa ospitava un ambiente radicalmente diverso e molto più rigoglioso. I ricercatori sono riusciti a recuperare resti fossili eccezionalmente conservati che mostrano differenze morfologiche significative rispetto ai koala moderni (Phascolarctos cinereus). Questi antichi abitanti dell’ovest presentavano caratteristiche craniche e dentali uniche, probabilmente adattate a una dieta di eucalipto differente o a condizioni ambientali specifiche della regione. La scoperta suggerisce che la popolazione di koala australiani si sia divisa milioni di anni fa, iniziando un percorso evolutivo indipendente causato dall’inaridimento della parte centrale del continente.

Evoluzione e isolamento: quando i koala erano molti

La paleontologia moderna sta gradualmente portando alla luce il fatto che il koala attuale sia in realtà l’unico sopravvissuto di una famiglia un tempo rigogliosa e diversificata. La specie identificata nel Western Australia dimostra che il genere Phascolarctos era molto più resiliente e diffuso di quanto si pensasse in precedenza. L’isolamento geografico giocò un ruolo determinante in questo processo; la formazione del deserto del Nullarbor agì infatti come una barriera naturale insormontabile, separando definitivamente le popolazioni dell’est da quelle dell’ovest. Mentre i koala orientali sono riusciti a giungere fino ai giorni nostri, i loro cugini occidentali sono scomparsi quando le foreste del WA si sono ridotte drasticamente, lasciandoli privi del loro habitat vitale.

Lezioni dal passato per la conservazione del futuro

Questa scoperta scientifica giunge in un momento estremamente critico per il koala moderno, attualmente classificato come specie a rischio in molte zone dell’Australia orientale. Comprendere come e perché una specie sorella si sia estinta nel Western Australia fornisce dati inestimabili agli scienziati che si occupano di conservazione. Lo studio dei fossili insegna che la perdita di connettività tra gli habitat e il rapido cambiamento dei regimi delle piogge possono portare all’estinzione anche di specie che sembrano ben insediate. Il destino dei koala dell’ovest rappresenta un monito silenzioso che arriva dal passato, ricordandoci che la protezione degli ecosistemi attuali è l’unica garanzia per evitare che l’ultimo dei koala diventi semplicemente un altro reperto da studiare.

“Il koala moderno è il guardiano solitario di un’eredità evolutiva che un tempo era vasta e variegata; scoprire i suoi parenti perduti ci aiuta a capire quanto sia fragile il filo che lo lega alla sopravvivenza“.

L’identificazione di questa nuova specie è il coronamento di anni di scavi meticolosi e analisi genomiche avanzate sui resti fossili. Per l’Australia, questa notizia rafforza l’importanza di proteggere i siti paleontologici sotterranei, veri e propri archivi del tempo che continuano a offrire sorprese sulla storia del pianeta. Mentre il koala moderno continua a lottare contro la perdita di habitat e le malattie, la scoperta dei suoi antichi cugini occidentali ci ricorda la straordinaria capacità della natura di diversificarsi e, allo stesso tempo, la sua estrema vulnerabilità di fronte ai grandi mutamenti ambientali.