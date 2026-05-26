Un’eruzione vulcanica sottomarina in corso nel Mare di Bismarck potrebbe far emergere una nuova isola

È un luogo comune tra gli oceanografi che esistano mappe più accurate della superficie della Luna e di Marte rispetto a quelle dei fondali oceanici profondi. Ciò è particolarmente vero per il Mare di Bismarck, un bacino oceanico relativamente profondo a nord della Papua Nuova Guinea. Si tratta di un bacino oceanico con un fondale geologicamente complesso, ricco di faglie, formazioni vulcaniche, rift, scarpate e zone di subduzione e di espansione attive a profondità che rendono difficile la mappatura sonar ad alta risoluzione. Così, quando i satelliti hanno rilevato i segni di un’inaspettata eruzione vulcanica sottomarina nella parte centrale del Mare di Bismarck l’8 maggio 2026, i vulcanologi si sono trovati di fronte alla realtà che non erano disponibili mappe ad alta risoluzione dell’area e che si sapeva relativamente poco sul contesto dell’eruzione in acque profonde.

Si ritiene che la nuova eruzione si stia verificando lungo la Titan Ridge, circa 16 chilometri a sud-est del luogo in cui si verificò un’eruzione sottomarina nel 1972. Tuttavia, non c’è chiarezza né consenso tra gli scienziati su quale sia esattamente la formazione vulcanica in eruzione, sulla profondità originaria del condotto attualmente attivo o su quando si sia verificata l’ultima eruzione. “La buona notizia è che ci sono enormi opportunità di esplorazione e apprendimento utilizzando piattaforme satellitari, sia governative che commerciali, già in orbita“, ha affermato Jim Garvin, capo scienziato del Goddard Space Flight Center della NASA.

Lo sciame sismico e poi l’eruzione

Quel che è certo è che i sismometri hanno rilevato un piccolo sciame sismico l’8 maggio, seguito poco dopo da chiari segnali di un’eruzione sottomarina nelle osservazioni satellitari. A partire dal 9 maggio, i satelliti Aqua e Terra della NASA hanno catturato immagini ottiche di pennacchi vulcanici bianchi e ricchi di vapore che si innalzavano nell’atmosfera, mentre il sensore per il colore dell’oceano a bordo del satellite PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) della NASA ha rivelato acque scolorite e agitate intorno al sito dell’eruzione.

Altri satelliti hanno osservato pennacchi di cenere che si innalzavano per diversi chilometri nell’atmosfera. Immagini ad alta risoluzione provenienti dai satelliti Sentinel-2 dell’Agenzia Spaziale Europea e Landsat 9 di NASA/USGS, acquisite rispettivamente il 10 e l’11 maggio, hanno catturato viste dettagliate dell’attività vicino alla superficie dell’acqua. Il 12 maggio, il VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo del Suomi NPP ha rilevato anomalie termiche che si estendevano per circa sette chilometri quadrati.

Una bocca eruttiva superficiale

“Ci deve essere una grande quantità di materiale caldo vicino alla superficie per generare così tante anomalie termiche”, ha affermato Simon Carn, vulcanologo del Michigan Tech. “Questo suggerisce una bocca eruttiva piuttosto superficiale, molto più superficiale di quanto indicato dalla batimetria attuale, che mostra profondità dell’acqua di diverse centinaia di metri o più“.

Le immagini satellitari ottiche mostrano un’intensa attività nelle acque superficiali, tra cui grandi pennacchi di acqua scolorita e fumarole di vapore e cenere ampiamente distribuite. Sia i sensori a media che ad alta risoluzione, provenienti da fonti governative e da società satellitari private, hanno catturato immagini di estese zattere di pomice (rocce vulcaniche galleggianti) che formavano lunghe fasce nelle correnti superficiali negli ultimi giorni.

Verso la nascita di una nuova isola?

“Ora attendiamo con impazienza di vedere se sta per nascere una nuova isola, un evento che abbiamo avuto la fortuna di osservare solo raramente con i satelliti”, ha detto Garvin. Se dovesse emergere una nuova isola, i vulcanologi la monitoreranno attentamente per seguirne l’evoluzione. Potrebbe formarsi un cono di tufo con un cratere di sfiato di lunga durata, oppure potrebbe collassare ed erodersi rapidamente. L’eruzione potrebbe anche assumere una piega molto più esplosiva se l’acqua di mare dovesse penetrare nella camera magmatica superficiale che si è formata all’interno della struttura sottomarina in crescita.

Finora, l’eruzione è stata molto meno esplosiva rispetto ad altre recenti eruzioni sottomarine, come quelle di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nel 2022 e Fukutoku-Okanobain nel 2021. Sembra improbabile che questo evento diventi altamente esplosivo perché sembra essere associato a una dorsale vulcanica vicino alla giunzione di una faglia trasforme e a un centro di espansione di retroarco, ha affermato Carn. “I centri di espansione sono associati a un’attività meno esplosiva, mentre le eruzioni più esplosive si verificano solitamente lungo le zone di subduzione e coinvolgono grandi stratovulcani”.

Non è chiaro quanto durerà l’eruzione attuale. L’evento del 1972 in questa regione durò solo quattro giorni, mentre un’altra eruzione sottomarina, avvenuta a circa 100 chilometri di distanza nello Stretto di Sant’Andrea nel 1957, durò quasi quattro anni.

Garvin e gli scienziati di altre istituzioni stanno seguendo da vicino gli sviluppi. L’esperto ha in programma di analizzare i dati radar del satellite NISAR della NASA-ISRO e della missione RADARSAT Constellation dell’Agenzia Spaziale Canadese per mappare i contorni di qualsiasi nuova terra che dovesse emergere e monitorare come la sua forma cambia nel tempo. Se si formasse un’isola permanente, Garvin vede anche opportunità per i ricercatori, o “isola-nauti”, di visitare l’area e studiare come la giovane isola reagisce alla colonizzazione vegetale e animale, alle precipitazioni, all’erosione chimica e ad altre forze erosive, proprio come è accaduto dopo l’eruzione di Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai.

“Questa nuova eruzione potrebbe offrire un’opportunità ancora migliore per l’esplorazione da parte degli ‘isola-nauti’ mentre ci prepariamo a tornare sulla Luna con donne e uomini a bordo di Artemis IV“, ha affermato.