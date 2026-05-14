Uno squarcio nel Sole è rivolto verso la Terra, domani ci colpirà una nube di plasma

La nostra stella sta attraversando una fase di straordinaria intensità magnetica che ha recentemente squarciato la sua calda atmosfera esterna, generando una vasta e profonda voragine puntata come un cannone balistico verso il nostro pianeta. Questa immensa apertura, conosciuta in astrofisica come buco coronale, permette a un fiume inarrestabile di plasma e particelle cariche di fuggire verso lo Spazio profondo a velocità letteralmente sbalorditive. Questo flusso incessante di materiale gassoso, noto come vento solare, sta viaggiando rapidamente attraverso il nostro sistema planetario e si scontrerà inesorabilmente con la magnetosfera terrestre tra la giornata del 15 e quella del 16 maggio. L’impatto potrebbe causare una serie di fluttuazioni nel nostro naturale scudo protettivo magnetico, innescando anche affascinanti fenomeni geomagnetici.

La dinamica dei buchi coronali e l’allerta G2

Nonostante l’espressione possa evocare scenari preoccupanti, un buco coronale rappresenta una dinamica ben nota e costantemente studiata dagli scienziati. Si manifesta visivamente come un’area decisamente più scura, fredda e rarefatta rispetto alla corona solare che la circonda. All’interno di queste regioni, le linee del campo magnetico non si richiudono su se stesse, bensì si proiettano direttamente nello Spazio, agendo da via di fuga preferenziale per la materia elettricamente carica. Le previsioni iniziali indicavano l’arrivo di una perturbazione di classe minore, tuttavia i previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA hanno da poco innalzato il livello di allerta a tempesta geomagnetica categoria G2, definita moderata. Questo aggravamento delle stime tiene conto del forte flusso di vento solare in arrivo combinato con il probabile impatto di striscio di una CME, ovvero un’espulsione di massa coronale espulsa precedentemente dalla nostra stella.

Lo spettacolo delle aurore nel buio della Luna nuova

L’interazione tra questo denso mix di correnti solari e il campo magnetico terrestre ha il pregio di eccitare gli atomi di ossigeno e azoto presenti nella nostra ionosfera. Il risultato visivo di questa complessa danza subatomica è la creazione delle celebri aurore polari. Una tempesta di classe G2 rimane un evento del tutto gestibile che generalmente non arreca problemi significativi alle infrastrutture tecnologiche globali, garantendo al contempo uno show celeste. Il tempismo è a dir poco perfetto: la concomitante fase di Luna Nuova assicurerà un cielo notturno eccezionalmente scuro e privo di interferenze luminose. Questa oscurità profonda farà risaltare con estrema vivacità cromatica le luci del Nord. Gli abitanti del Nord Europa, delle regioni artiche e delle latitudini più elevate potranno godere di visioni celestiali puntando semplicemente lo sguardo verso l’alto nelle prossime notti.