Veneto assediato dal maltempo: Verona la più colpita, ferito Vigile del Fuoco

Sono oltre 90 gli interventi complessivi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutto il Veneto a causa dell’ondata di maltempo che, da ieri, sta interessando la regione con forti piogge, grandinate e raffiche di vento. La situazione più critica si registra a Verona, dove nel tardo pomeriggio di ieri una violenta perturbazione ha causato numerosi danni. Nella sola città scaligera sono stati eseguiti circa 40 interventi, principalmente per alberi abbattuti e tetti divelti dal vento e dalla pioggia, con alcune operazioni ancora in corso. Durante le operazioni di rimozione di un grosso ramo, un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito.

Per far fronte all’emergenza, nella notte sono stati inviati rinforzi: dal comando di Rovigo è giunta una piattaforma aerea tridimensionale, mentre da Vicenza è stata inviata un’autopompa. Negli altri territori regionali si registrano 17 interventi nel Veneziano, in particolare nelle aree di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro; 14 nel Padovano; 13 nel Trevigiano e 8 nel Vicentino. Le squadre dei Vigili del Fuoco restano tuttora operative per la rimozione di alberi e rami pericolanti, il prosciugamento di garage e scantinati allagati e la messa in sicurezza delle coperture danneggiate dal maltempo.

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