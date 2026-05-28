Verso le stelle: la NASA svela i nomi dell’equipaggio di Artemis III

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per scoprire i nomi dei 4 astronauti che comporranno l’ambizioso equipaggio della missione Artemis III. La NASA ha annunciato che svelerà l’identità dei membri del team il prossimo 9 giugno, durante un evento speciale in diretta dal Johnson Space Center di Houston programmato per le 17 ora italiana. C’è un’enorme attesa per questa presentazione, che avverrà con circa un anno di anticipo rispetto al decollo ufficiale previsto per la metà del 2027. L’attenzione dei media mondiali è tutta rivolta verso questi professionisti dello Spazio, chiamati a compiere un passo storico per il progresso umano, seguendo l’importante scia dei colleghi di Artemis II che sono partiti ad aprile scorso. La selezione finale dell’equipaggio rappresenta il vero cuore pulsante del programma e mostrerà al mondo il volto della futura generazione di esploratori extraterrestri.

I 4 scelti per guidare la nuova era orbitale

La rivelazione dei 4 membri dell’equipaggio permetterà finalmente di dare un volto e un nome ai protagonisti che viaggeranno a bordo della capsula Orion. Questi specialisti avranno il delicatissimo compito di coordinare le manovre di attracco e rendezvous in orbita terrestre con i lander Starship e Blue Moon. Si tratta di un lavoro ad altissima precisione che richiederà un addestramento intensivo di circa 12 mesi per garantire la perfetta sincronia tra i sistemi della NASA e quelli delle aziende partner coinvolte nel progetto. Il capo dell’agenzia, Jared Isaacman, ha evidenziato come l’addestramento mirato di questo team sia essenziale per convalidare le procedure di sicurezza prima di intraprendere le successive tappe nello Spazio profondo.

La fisionomia del gruppo rifletterà le massime competenze scientifiche e di volo necessarie per gestire una missione tecnologicamente complessa. Rispetto ad Artemis II, i cui 4 astronauti erano stati annunciati nell’aprile 2023, la scelta attuale garantisce un ampio margine temporale per consolidare lo spirito di squadra e testare le simulazioni di emergenza. I 4 professionisti diventeranno il simbolo dello sforzo congiunto verso la permanenza umana oltre l’orbita bassa.

Un accenno ai nuovi piani e alla futura casa lunare

Accanto alla centralità del nuovo equipaggio, la NASA offrirà anche un breve aggiornamento sui progressi logistici e sui nuovi piani di volo globali. La recente rimodulazione dell’architettura prevede che Artemis III si concentri esclusivamente sui test orbitali attorno alla Terra, posticipando lo sbarco effettivo sulla superficie ad Artemis IV verso la fine del 2028. Questo cambio di rotta supporta la pianificazione della imponente base del Polo Sud, un insediamento futuristico progettato per estendersi su centinaia di km quadrati per sfruttare le riserve di ghiaccio d’acqua. L’agenzia ha già stanziato contratti da oltre 1 miliardo di dollari complessivi per droni e rover autonomi, confermando che la priorità a breve termine rimane la preparazione dei 4 astronauti che voleranno nel 2027.