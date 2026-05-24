Vigili del fuoco di Cagliari in azione contro vasti incendi nell’hinterland e nelle campagne del sud Sardegna

Il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari sta affrontando un’intensa giornata di lavoro a causa di incendi di sterpaglie e vegetazione che si sono sviluppati in più punti dell’hinterland cagliaritano e delle campagne limitrofe. Alcuni roghi hanno rappresentato una seria minaccia per case, strutture industriali e per la base dell’Aeronautica militare di Decimomannu, rendendo indispensabile un pronto intervento delle squadre antincendio. Nella mattinata, due squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco sono state impegnate in un rogo sviluppatosi nelle campagne della periferia di Elmas, in località Giliaquas, lungo la statale 130 che collega Cagliari a Iglesias. Le fiamme hanno interessato un’area vegetativa, richiedendo un intervento rapido per evitare il coinvolgimento di abitazioni e infrastrutture vicine.

Assemini, fiamme alimentate dal vento minacciano officine e edifici

Un altro intervento più rilevante ha riguardato la località S’Abixedda, nella periferia di Assemini, dove le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate coinvolgendo le aree perimetrali di un officina e alcuni edifici di attività vicine. I Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, messo in sicurezza l’area effettuando la bonifica dei focolai residui, anche con l’uso di automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, limitando così danni ulteriori.

Quartu Sant’Elena, intervento tempestivo salva abitazioni e veicoli

Anche nella periferia di Quartu Sant’Elena, in località San Luca, un incendio in area adiacente ad alcune case è stato prontamente domato dai Vigili del fuoco, evitando che le fiamme potessero minacciare veicoli in sosta e le strutture circostanti. L’efficacia dell’intervento ha confermato l’importanza di una pronta risposta delle squadre antincendio in contesti residenziali.

Un vasto incendio ha interessato le campagne tra i territori di Decimomannu e Villasor, nelle vicinanze della base dell’aeroporto militare. Le operazioni dei Vigili del fuoco, supportate da squadre aggiuntive, sono volte a circoscrivere e spegnere le fiamme, salvaguardando le strutture strategiche della base e limitando i danni alle aree circostanti.

Villacidro e Iglesias, altri roghi di vegetazione in corso

Gli interventi dei Vigili del fuoco proseguono anche nel territorio di Villacidro, dove la squadra di Sanluri è al lavoro per domare un incendio di vegetazione. Nella periferia di Iglesias, invece, un incendio a ridosso di alcune abitazioni richiede l’attenzione della squadra locale, mentre fortunatamente, al momento, non si registrano feriti.

I numerosi roghi sviluppatisi in queste ore testimoniano la criticità della stagione estiva in Sardegna e la necessità di un coordinamento efficace dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. La combinazione di vento, temperature elevate e vegetazione secca ha reso particolarmente complessi gli interventi, ma l’azione tempestiva delle squadre ha permesso di contenere i danni, proteggere le abitazioni e garantire la sicurezza delle infrastrutture.