Webb fa le prime previsioni meteo per un esopianeta: lo scenario è pazzesco

Il telescopio spaziale James Webb ha firmato il primo bollettino meteorologico della storia per un mondo alieno, rivelando uno scenario affascinante sul lontano esopianeta WASP-94Ab. Questo gigante gassoso, situato a circa 690 anni luce dalla Terra, sperimenta condizioni atmosferiche dinamiche e sorprendenti, caratterizzate da fitte tempeste di sabbia durante le prime ore del mattino che lasciano gradualmente spazio a un cielo completamente limpido al tramonto. Si tratta della prima volta in assoluto che gli astronomi riescono a osservare il ciclo meteo quotidiano su un pianeta della categoria dei “Gioviani caldi“. Grazie a questa temporanea schiarita serale, gli scienziati hanno potuto finalmente guardare oltre la coltre di nubi e analizzare con precisione la reale composizione chimica dell’atmosfera planetaria, scoprendo dettagli fondamentali che aprono una nuova era nello studio dei mondi extrasolari.

I misteri dei Giovani caldi e le nuvole di roccia

I pianeti classificati come Giovani caldi sono giganti gassosi dalle dimensioni imponenti, posizionati a brevissima distanza dalla loro stella madre. Nel caso di WASP-94Ab, la massa supera di 1,7 volte quella del nostro Giove, e il suo anno dura appena 4 giorni terrestri. Questa vicinanza estrema innalza le temperature superficiali a livelli infernali, superando i 1.200°C. A queste temperature estreme, la meteorologia locale presenta dinamiche differenti rispetto a quelle terrestri. Le nuvole che avvolgono il pianeta non sono fatte di vapore d’acqua, ma sono composte da metalli vaporizzati e rocce fuse, in particolare silicato di magnesio, che si comportano come colossali e sferzanti tempeste di sabbia fluttuanti. David Sing, astronomo della Johns Hopkins University, ha spiegato che la perenne nuvolosità ha rappresentato per 20 anni il principale ostacolo per gli esperti, configurandosi come una sorta di vetro appannato che impediva di studiare la vera natura di questi corpi celesti.

La tecnica del transito e la svolta di James Webb

Per superare questa barriera, il team di ricerca guidato da Sing ha sfruttato le straordinarie capacità del James Webb durante il transito del pianeta davanti alla sua stella. Attraverso la spettroscopia di transito, i ricercatori hanno analizzato il modo in cui la luce stellare viene filtrata dai gas atmosferici sui bordi opposti del pianeta. Nel margine d’entrata, che corrisponde al mattino alieno dove l’aria scorre dal lato notturno a quello diurno, i dati hanno registrato un’elevata concentrazione di nubi di silicato di magnesio. Al contrario, sul margine d’uscita, associato alla sera, l’atmosfera è apparsa completamente sgombra da perturbazioni. Questa trasparenza ha permesso di correggere le precedenti e imprecise misurazioni del telescopio Hubble, le quali indicavano erroneamente livelli di ossigeno e carbonio centinaia di volte superiori a quelli di Giove, un dato geologicamente improbabile. Il nuovo monitoraggio ha stabilito che questi elementi sono appena 5 volte più abbondanti rispetto al gigante del nostro Sistema Solare.

I meccanismi termici dietro il tramonto sereno

Gli scienziati ipotizzano 2 possibili spiegazioni per questa repentina transizione meteorologica quotidiana. WASP-94Ab si trova in uno stato di rotazione sincrona, mostrando sempre la stessa faccia al proprio sole, creando così un emisfero di luce perenne e uno di oscurità totale. Forti venti generati lungo la linea di transizione potrebbero spingere il silicato di magnesio ad alta quota nella parte notturna, dove si condensa in nuvole, per poi trasportarlo verso il lato diurno dove i materiali precipitano negli strati inferiori scomparendo alla vista.

La seconda ipotesi suggerisce che le nuvole potrebbero comportarsi in modo analogo alla nebbia mattutina terrestre, dissolvendosi progressivamente sotto l’azione del calore devastante generato dalla stella durante il corso della giornata cosmica.

Oltre WASP-94Ab: la ricerca continua nello Spazio profondo

La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, rappresenta l’inizio di una campagna di osservazione più vasta. Il gruppo di astronomi ha già esteso l’indagine ad altri 8 esopianeti simili, individuando cicli nuvolosi analoghi su WASP-17b, un mondo a bassa densità con un’atmosfera rigonfia che orbita al contrario, e WASP-39b, ricco di vapore d’acqua e anidride solforosa. Il prossimo obiettivo della ricerca astronomica sarà focalizzato sull’espansione del campione a pianeti con orbite fortemente eccentriche. Le repentine variazioni termiche sperimentate da questi corpi celesti durante il loro viaggio orbitale promettono di scatenare sistemi meteorologici ancora più complessi e violenti, che Webb si prepara a catturare ed esaminare nei prossimi mesi.