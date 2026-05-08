Yoyomove racconta la nuova mobilità: più sicurezza, meno pensieri e maggiore flessibilità

L’approccio "Mobility as a Service" trasforma il concetto di possesso in libertà di movimento: ecco come Yoyomove sta guidando il cambiamento nel mercato automobilistico italiano

mobilità sicurezza

Il panorama dell’automotive in Italia sta vivendo una metamorfosi profonda. Se un tempo l’acquisto dell’auto rappresentava un traguardo sociale e un asset patrimoniale, oggi i dati raccontano una storia diversa. Secondo le ultime rilevazioni ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital), il noleggio a lungo termine (NLT) ha consolidato la sua posizione, arrivando a rappresentare circa il 27-28% delle immatricolazioni totali nel 2024.

Nonostante le fluttuazioni del mercato globale, il fatturato del settore ha toccato cifre record, superando i 15 miliardi di euro, segno che privati e aziende preferiscono la certezza di un costo fisso all’incertezza della svalutazione. In questo contesto si inserisce Yoyomove, piattaforma leader che non si limita a offrire veicoli, ma promuove un nuovo stile di vita: la mobilità “senza pensieri”. Il passaggio dalla proprietà all’uso permette di abbattere i costi sommersi che gravano sui proprietari, dalla manutenzione straordinaria alla gestione dei sinistri.

Yoyomove: una piattaforma europea per una mobilità su misura

Yoyomove nasce con una missione chiara: rendere accessibili le migliori soluzioni di mobilità attraverso un ecosistema digitale intuitivo e trasparente. Presente non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia, Portogallo e Benelux, la piattaforma si configura come un hub internazionale dove l’utente può scegliere tra centinaia di offerte personalizzabili.

Il funzionamento è lineare: sul sito ufficiale è possibile filtrare le auto per tipologia (dalle agili city car ai SUV di ultima generazione), alimentazione (elettrico, ibrido, diesel o benzina) e budget.

La forza di Yoyomove risiede nella capacità di aggregare le proposte dei più importanti brand automobilistici — come Peugeot, Fiat, Jeep, Mercedes-Benz e Tesla — offrendo una consulenza specializzata e gratuita.

L‘obiettivo non è vendere un prodotto, ma trovare la “giusta misuraper ogni esigenza di spostamento, garantendo un’esperienza utente fluida che parte dal click online e arriva fino alla consegna a domicilio del veicolo.

Sicurezza e manutenzione: il vantaggio del canone “tutto incluso”

Uno dei pilastri della proposta di Yoyomove è la sicurezza, declinata sia in termini tecnologici che gestionali. Guidare un’auto a noleggio a lungo termine significa avere la garanzia di un veicolo sempre nuovo e, di conseguenza, equipaggiato con i più moderni sistemi di assistenza alla guida (ADAS), fondamentali per la prevenzione degli incidenti.

Questa tutela si estende alla sfera finanziaria grazie a un canone mensile concepito come un pacchetto di servizi personalizzabile secondo le proprie esigenze. All’interno di un’unica quota fissa, infatti, sono già integrati l’assicurazione completa — che copre RCA, Kasko, furto e incendio — e gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, inclusi tagliandi e riparazioni impreviste.

L’utente è inoltre sollevato da ogni onere logistico e amministrativo: l’assistenza stradale è garantita 24 ore su 24 per prevenire qualsiasi disagio in viaggio, mentre la gestione burocratica resta a carico della società. Secondo le simulazioni economiche aggiornate al 2024, questa formula risulta particolarmente vantaggiosa per chi percorre tra i 10.000 e i 15.000 km annui e desidera rinnovare l’auto ogni tre o quattro anni.

A differenza dell’acquisto tradizionale, dove un veicolo perde circa il 20-25% del proprio valore non appena lascia il concessionario, con Yoyomove il rischio legato alla svalutazione dell’usato scompare totalmente, trasformando un costo incerto in una spesa programmabile e sicura.

Flessibilità totale: dall’anticipo zero all’usato garantito

La parola d’ordine della nuova mobilità è flessibilità. Yoyomove intercetta questa necessità offrendo formule adatte a ogni profilo finanziario. Per chi non vuole impegnare capitali iniziali, sono disponibili numerose offerte a “Anticipo Zero”, che permettono di mettersi alla guida pagando solo il canone mensile, senza investimento iniziale. Per chi invece preferisce abbassare il canone ricorrente, è possibile versare un anticipo personalizzato.

Un’altra innovazione rilevante portata dalla piattaforma è il noleggio a lungo termine dell’usato. Questa formula permette di accedere a veicoli recenti e certificati con canoni ancora più competitivi, abbattendo ulteriormente la barriera d’ingresso economica senza rinunciare alla qualità del servizio “tutto compreso”.

Sostenibilità e futuro: la transizione verso l’elettrico

Il dibattito sulla transizione ecologica è centrale e Yoyomove risponde con una sezione dedicata interamente ai veicoli elettrici e ibridi. Il noleggio rappresenta, di fatto, il ponte più sicuro verso la mobilità green. Molti automobilisti sono ancora frenati dall’acquisto di un’auto elettrica a causa dell’alto costo di listino e dell’incertezza sulla durata delle batterie.

Con il noleggio a lungo termine di Yoyomove, questi dubbi vengono dissipati: l’utente può testare la tecnologia elettrica per 36 o 48 mesi, sapendo che alla fine del contratto potrà restituire l’auto e passare a un modello con tecnologia ancora più avanzata. È una strategia “risk-free” che accelera il rinnovo del parco circolante italiano, rendendolo più efficiente e meno inquinante.

La scelta strategica: perché passare alla mobilità intelligente?

Scegliere Yoyomove significa trasformare l’auto da un onere gestionale a una risorsa di puro movimento. Delegare la complessità burocratica e la manutenzione a un partner esperto non è solo una comodità, ma una decisione pragmatica per ottimizzare il proprio tempo.

I vantaggi si declinano chiaramente per ogni profilo:

  • Per i professionisti e le aziende: il noleggio diventa un potente strumento di pianificazione fiscale, con la possibilità di beneficiare di una deducibilità dei costi che può raggiungere l’80% sulla quota servizi e una detraibilità dell’IVA estremamente vantaggiosa.
  • Per le famiglie: la certezza è il valore principale. Poter contare su un budget mensile fisso elimina l’ansia dei costi imprevisti — come guasti meccanici improvvisi o rincari assicurativi — garantendo una gestione finanziaria serena e trasparente.

La piattaforma Yoyomove incarna così il nuovo paradigma dell’automotive: il passaggio definitivo dal concetto di proprietà a quello di servizio. L’obiettivo è chiaro: meno vincoli, più libertà e la sicurezza di una mobilità senza pensieri.

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