Aerospazio: esplosione in stabilimento Hanwha in Corea del Sud, 5 morti

Cinque persone hanno perso la vita e altre 2 sono rimaste ferite in seguito a una violenta esplosione avvenuta in uno stabilimento della Hanwha Aerospace a Daejeon, città situata nella parte centrale della Corea del Sud. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Yonhap, che cita fonti delle autorità locali. Secondo le prime informazioni, l’esplosione si sarebbe verificata durante operazioni di pulizia connesse alla gestione di materiali esplosivi. Il bilancio dell’incidente è particolarmente grave: 5 lavoratori sono deceduti, mentre 2 persone sono rimaste ferite. Una delle vittime sopravvissute ha riportato ustioni estese su tutto il corpo, mentre l’altra ha subito lesioni considerate lievi. L’esplosione ha provocato anche un incendio all’interno dell’impianto, successivamente domato dai vigili del fuoco, che hanno confermato il completo spegnimento delle fiamme.

Lo stabilimento coinvolto appartiene a Hanwha Aerospace, azienda del settore della difesa specializzata nello sviluppo di grandi motori di propulsione e sistemi d’arma tattici terra-terra. L’incidente riporta l’attenzione sui precedenti episodi verificatisi nello stesso sito produttivo. Nel 2018, un’altra esplosione causò la morte di 5 persone, mentre nel 2019 un ulteriore incidente provocò il decesso di 3 lavoratori.

In una dichiarazione ufficiale, Hanwha Aerospace, società affiliata al Gruppo Hanwha, ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie, impegnandosi a collaborare pienamente alle indagini. “Il Gruppo Hanwha determinerà in modo approfondito la causa dell’incidente e adotterà tutte le misure necessarie per garantire che un incidente così tragico non si ripeta mai più“, ha affermato il gruppo. Le autorità sudcoreane hanno avviato un’indagine per accertare con precisione le cause dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità legate all’accaduto.