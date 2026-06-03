Allerta Meteo Campania: temporali in arrivo, attenzione nel Centro/Nord

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in evoluzione. L’avviso riguarda in particolare i quadranti centro-settentrionali della regione e coinvolge le seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole e area vesuviana (zona 1), Alto Volturno e Matese (zona 2), Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3) e Alta Irpinia e Sannio (zona 4).

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità a livello locale, caratterizzati da rapida evoluzione e forte incertezza nella loro distribuzione. Non si escludono fenomeni associati come grandinate, forti raffiche di vento e fulminazioni, potenzialmente in grado di provocare danni a coperture e strutture esposte. La Sala Operativa Unificata regionale (SORU), che ha trasmesso l’avviso ai Comuni, segnala inoltre un rischio idrogeologico diffuso. Tra le possibili conseguenze: allagamenti, esondazioni dei corsi d’acqua, innalzamento dei livelli idrometrici, scorrimento di acqua sulle sedi stradali, oltre a frane e caduta massi nelle aree più fragili del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.