Aurore boreali in arrivo: stasera possibile spettacolo cosmico in Europa e Nord America

Questa notte, tra il 4 e il 5 giugno, i cieli di diverse regioni dell’emisfero Nord potrebbero tingersi di colori spettacolari grazie all’arrivo di aurore boreali. Le previsioni indicano che lo Spazio sta per regalarci un fenomeno affascinante, innescato da una forte tempesta geomagnetica. Gli esperti dello Space Weather Prediction Center della NOAA stimano che l’evento raggiungerà un’intensità di classe G3, con probabili e isolati picchi fino alla classe G4, un livello classificato come severo e capace di spingere i bagliori molto a Sud rispetto ai poli. Dopo aver analizzato in dettaglio la complessa perturbazione che ha dato origine a tutto questo, è il momento di alzare lo sguardo verso la volta celeste per ammirare le luci danzanti create dal vento del Sole.

La tempesta geomagnetica e i cieli colorati

Il fenomeno luminoso che ci prepariamo ad ammirare deriva direttamente da una CME “cannibale”. L’impatto di questa imponente nube di plasma con il nostro scudo magnetico eccita gli atomi di ossigeno e azoto presenti nell’alta atmosfera terrestre. Questi elementi, rilasciando l’energia in eccesso ricevuta, emettono i meravigliosi drappeggi luminosi che chiamiamo aurore. Sebbene le stime non prevedano un’intensità estrema come quella registrata durante la storica tempesta del maggio 2024, i modelli previsionali suggeriscono che ci troveremo di fronte a un evento di grande rilevanza.

Dove ammirare le luci danzanti

Le probabilità di osservazione per questa notte sono particolarmente alte per chi vive in Europa e in Nord America. Durante tempeste geomagnetiche di intensità paragonabile avvenute in passato, le aurore sono risultate visibili a occhio nudo in oltre 25 Stati americani, espandendosi a latitudini insolitamente basse. Per godere appieno dello spettacolo, il consiglio principale è quello di allontanarsi dai centri urbani e dal forte inquinamento luminoso. Trovare un luogo buio, con l’orizzonte verso Nord libero da ostacoli visivi o colline imponenti, aumenterà drasticamente le possibilità di catturare i tenui bagliori verdastri o rossastri, permettendo all’occhio umano di adattarsi all’oscurità e percepire le delicate variazioni di luce nel firmamento.

L’imprevedibile attività della macchia solare 4455

Mentre attendiamo l’arrivo delle aurore, l’attività della nostra stella non accenna a diminuire. La regione attiva responsabile di questi fenomeni, identificata con il numero 4455, presenta caratteristiche fisiche peculiari che la rendono degna di un costante monitoraggio. Si tratta infatti di una rara macchia “anti-Hale”, una specifica classificazione che indica un campo magnetico con polarità invertita rispetto alla norma. Questa profonda anomalia magnetica rende l’intera struttura estremamente instabile e incline a esplosioni improvvise.