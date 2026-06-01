“Bomb” nell’elenco dei dispositivi disponibili: volo dagli USA alla Spagna torna indietro

Un volo United Airlines, partito da Newark in New Jersey e diretto a Palma de Mallorca, in Spagna, è stato costretto a tornare indietro. Il motivo è abbastanza insolito: uno speaker bluetooth sospetto. L’allarme è partito da un passeggero che ha trovato nell’elenco del suo smartphone un dispositivo chiamato ‘Bomb‘. I piloti hanno, dunque, invertito la rotta mentre sorvolavano l’Atlantico dopo circa un’ora dal decollo e dopo un ordine da parte della torre di controllo. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, a bordo dell’aereo c’erano 190 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. L’aereo è stato fatto atterrare di nuovo a Newark e trasferito verso una piazzola remota lontana dal terminal. I passeggeri sono stati trasferiti al terminal e sottoposti ad un nuovo controllo di sicurezza.

Alla fine, un ragazzo di 16 anni ha ammesso di essere il proprietario dello speaker Bluetooth con il nome ‘Bomb’. È stato preso in custodia per essere interrogato dalle autorità federali e al momento non è chiaro se saranno presentate accuse formali: rischia una condanna fino a cinque anni di reclusione e una multa. Dopo essere ripartito, il volo è atterrato a Palma de Mallorca con oltre nove ore di ritardo.