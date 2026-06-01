Maltempo, violenta grandinata al confini tra i fiumi Meduna e Livenza: Ghirano sotto una coltre di ghiaccio | VIDEO

Violenti temporali hanno colpito nelle ultime ore il Nord-Est, con i fenomeni più intensi sviluppatisi a ridosso delle Alpi orientali prima di scivolare verso la pianura friulana. Le aree più interessate sono state le province di Pordenone, Udine e Gorizia, dove si sono registrati rovesci diffusi e celle temporalesche ben organizzate. Gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto localmente i 30 mm, ma a preoccupare maggiormente sono state le grandinate, segnalate in diverse zone e in alcuni casi con chicchi di grosse dimensioni.

Particolarmente impressionanti le immagini provenienti da Ghirano, in provincia di Pordenone, al confine tra i fiumi Meduna e Livenza. Qui una violenta grandinata ha imbiancato completamente strade e campi, trasformando il paesaggio in uno scenario quasi invernale nella frazione del comune di Prata di Pordenone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.