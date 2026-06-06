Carburanti, taglio delle accise prorogato al 3 luglio: decreto pubblicato in Gazzetta

Il taglio delle accise su benzina e gasolio è prorogato fino al 3 luglio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani, domenica 7 giugno 2026, e “fino al 3 luglio“. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l’Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l’Iva).

La copertura per la nuova proroga del taglio delle accise ammonta a poco meno di 150 milioni, derivante dall’extra gettito dell’Iva. “Alle minori entrate derivanti” dalla proroga si provvede “con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto”, si legge nel decreto.