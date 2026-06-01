Come la tettonica ha creato la culla della civiltà: l’Eufrate nacque dall’unione di due fiumi preistorici

Il fiume Eufrate, una gigantesca arteria d’acqua che si estende per circa tremila chilometri attraverso l’Asia occidentale, ha da sempre un legame indissolubile con la storia profonda e la nascita delle prime civiltà umane. Tuttavia, le tappe evolutive del suo percorso e la sua esatta origine geologica sono rimaste a lungo avvolte nel mistero, dividendo la comunità scientifica tra diverse ipotesi contrastanti. Una svolta epocale in questo campo è arrivata da una ricerca coordinata dal geologo Andrew S. Madof e pubblicata oggi sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Geoscience. Lo studio, intitolato “Late Miocene Euphrates River drained into a partially desiccated eastern Mediterranean“, dimostra come il corso d’acqua che oggi conosciamo non sia sempre esistito nella sua forma attuale, ma sia il risultato della fusione di due sistemi fluviali del tutto indipendenti, guidata da colossali spinte tettoniche che hanno radicalmente ridisegnato la mappa geologica della regione.

Due fiumi separati per un’unica culla della civiltà

Prima che l’Eufrate diventasse l’unico grande corso d’acqua che oggi attraversa la Turchia, la Siria e l’Iraq per sfociare nel Golfo Persico, l’Asia occidentale ospitava due fiumi ancestrali ben distinti. Attraverso l’analisi accurata di dati topografici e di riflessione sismica bidimensionali e tridimensionali, il team di ricerca è riuscito a mappare antichi depositi sedimentari sepolti nel sottosuolo marino, identificando due paleofiumi chiamati Palaeo-Karasu e Palaeo-Murat. Questi due flussi d’acqua rappresentano gli equivalenti preistorici degli attuali principali affluenti dell’Eufrate, ovvero i fiumi Karasu e Murat. Nel Tardo Miocene, anziché scorrere verso sud-est come fa l’Eufrate moderno, questi due sistemi fluviali fluivano originariamente in direzione nord-est sud-ovest, muovendosi quasi in parallelo attraverso territori che oggi appartengono alla Turchia e alla Siria. Questa straordinaria scoperta risolve un dibattito scientifico decennale, smentendo le vecchie teorie che ipotizzavano una fine precoce del fiume in antichi laghi interni dell’Anatolia o una sua estensione originaria diretta verso i paesaggi aridi della penisola arabica.

Quando l’Eufrate sfociava nel Mediterraneo disseccato

Il dettaglio più sorprendente emerso dalla ricostruzione paleogeografica riguarda il punto di arrivo di questi due fiumi ancestrali e il contesto climatico in cui operavano. Durante la fase terminale della Crisi di Salinità del Messiniano, avvenuta tra 5,97 e 5,33 milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo subì un drastico calo del livello dell’acqua dovuto al parziale isolamento dall’Oceano Atlantico, trasformandosi in un immenso bacino ampiamente disseccato. In questo scenario, tra 5,45 e 5,33 milioni di anni fa, il Palaeo-Karasu e il Palaeo-Murat scaricavano i loro sedimenti direttamente in ciò che rimaneva del Mediterraneo orientale, originando gli accumuli sedimentari oggi noti come formazioni di Handere e Nahr Menashe. I modelli probabilistici applicati al budget dei sedimenti hanno rivelato un autentico paradosso idrologico: sebbene i bacini idrografici di questi due fiumi fossero un intero ordine di grandezza più piccoli rispetto alle loro estensioni odierne, la loro portata d’acqua complessiva superava quella dei moderni fiumi Tigri, Eufrate e Nilo messi insieme. Un simile flusso d’acqua testimonia un’epoca geologica caratterizzata da precipitazioni medie estremamente intense, piogge episodiche ad alta intensità e un rilievo topografico molto pronunciato nella regione anatolica. Inoltre, nel punto di massima estensione verso sud all’interno del bacino del Levante, il Palaeo-Murat arrivò a trovarsi a una distanza inferiore a 25 chilometri dal limite settentrionale del Palaeo-Nilo, segnando la minore distanza storica mai registrata tra questi due giganti fluviali sulla Terra.

La spinta della tettonica e la nascita del grande fiume

La trasformazione di questi due fiumi indipendenti nel corso moderno dell’Eufrate è stata orchestrata interamente dai movimenti delle placche tettoniche che caratterizzano il margine tra la placca Anatolica, quella Eurasiatica e la placca Arabica. Circa 3,6 milioni di anni fa, durante l’epoca del Pliocene, la riattivazione della faglia dell’Anatolia Orientale ha provocato un sollevamento della crosta terrestre a lungo raggio combinato con faggetazioni locali, innescando un fenomeno geologico di riorganizzazione della rete idrica noto come avulsione fluviale. Il Palaeo-Murat è stato così bruscamente deviato dal suo percorso naturale verso il Mar Mediterraneo, venendo costretto a dirigersi verso sud-est in direzione della placca Arabica e del Golfo Persico, dando vita a quello che i ricercatori definiscono l’incipiente Eufrate. Successivamente, intorno a 2,8 milioni di anni fa, una contestuale riduzione dell’attività cinematica lungo la faglia di Ovacık ha causato un’analoga deviazione del Palaeo-Karasu verso sud-est, portando il secondo grande fiume a convergere e a fondersi definitivamente con il primo. Questo reticolo sdoppiato si è infine stabilizzato nella sua configurazione attuale intorno a 1,6 milioni di anni fa, durante il Pleistocene, dando forma all’Eufrate moderno che oggi conosciamo. Il sollevamento progressivo e il basculamento dell’Anatolia orientale hanno rimodellato radicalmente la topografia, stabilendo le condizioni ambientali ideali per il successivo sviluppo dell’agricoltura e della civiltà.

Implicazioni per la storia umana e incertezze del modello

Ricostruire la biografia geologica profonda dell’Eufrate non è solo un esercizio di geologia teorica, ma getta una luce completamente nuova sulle origini antropologiche della nostra specie. Questo corso d’acqua ha infatti accompagnato i primi passi degli antenati umani nel Pleistocene, oltre due milioni di anni fa, fino a favorire la nascita delle prime città della Mesopotamia intorno al 3500 avanti Cristo. Le dinamiche tettoniche che hanno unito i due sistemi fluviali hanno letteralmente gettato le fondamenta ecologiche e idriche necessarie allo sviluppo di quello che oggi chiamiamo il fertile arco della Mezzaluna Fertile. Gli autori della ricerca tengono comunque a precisare che, nonostante la solidità dei dati sismici, permangono alcune incertezze strutturali nel modello evolutivo proposto. La momentanea assenza di estesi dati fisici raccolti direttamente sul campo e la dipendenza dalla topografia moderna per dedurre gli antichi percorsi fluviali rappresentano limiti evidenti riconosciuti dallo stesso team scientifico. Le future ricerche in quest’area geografica dovranno necessariamente concentrarsi su campagne di scavo onshore per raccogliere campioni fisici di sedimenti fluvio-lacustri e applicare metodi di datazione più stringenti, fondamentali per convalidare in modo definitivo la cronologia e le dinamiche di questo affascinante viaggio geologico.