Ebola, negativo il test sul paziente rientrato dal Congo in Sardegna

Il test per effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo per l’Ebola: lo ha reso noto il Ministero della Salute, rassicurando sulla situazione sanitaria e confermando l’esclusione dell’infezione. Le analisi sono state eseguite dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive ad alta pericolosità. Il paziente era rientrato in Italia ieri sabato 30 maggio dal Congo. Dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva contattato il 118 ed era stato trasferito in biocontenimento presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari per gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli sanitari vigenti.

Il Ministero della Salute ha precisato di essere in costante contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e ha ribadito che il rischio in Italia resta molto basso. L’esito negativo del test esclude la presenza del virus Ebola, permettendo di escludere scenari di emergenza sanitaria legati al caso.