Giappone, il tifone Jangmi punta verso l’arcipelago: attese piogge torrenziali

Il Giappone si prepara ad affrontare l’arrivo del tifone Jangmi, il 6° della stagione nel Pacifico occidentale, che nei prossimi giorni potrebbe provocare precipitazioni eccezionali lungo gran parte della costa pacifica del Paese. L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha emesso un’allerta per piogge intense, venti violenti, mareggiate e possibili frane, invitando la popolazione alla massima prudenza. Secondo le previsioni, il sistema tropicale si avvicinerà tra oggi e domani alle isole di Okinawa e dell’arcipelago Amami, per poi virare verso Est nella giornata di mercoledì, dirigendosi verso il Giappone occidentale e orientale. Sebbene sia atteso un lieve indebolimento durante il suo spostamento, il tifone manterrà caratteristiche tali da generare fenomeni meteorologici significativi.

Le regioni più esposte al rischio di precipitazioni abbondanti saranno quelle comprese tra Kyushu, nel Sud/Ovest del Paese, e l’area del Kanto, dove si trova Tokyo. La presenza di un fronte stazionario a Nord del ciclone potrebbe inoltre favorire piogge persistenti già prima dell’impatto diretto del tifone, aumentando notevolmente gli accumuli complessivi. Gli esperti avvertono che in alcune località potrebbero cadere oltre 200-300 mm di pioggia in pochi giorni. Entro mezzogiorno di lunedì ora locale sono previsti fino a 100 mm di pioggia a Okinawa e 80 mm nelle isole Amami e nel Kyushu meridionale. Entro martedì gli accumuli potrebbero raggiungere i 300 mm nelle stesse aree. Mercoledì le precipitazioni più intense sono attese nelle regioni di Shikoku e Kansai, dove potrebbero registrarsi altri 300 mm di pioggia, mentre il Tokai e il Kanto potrebbero ricevere fino a 200 mm.

Le conseguenze sul traffico aereo sono già evidenti. Le compagnie Japan Airlines e All Nippon Airways hanno annunciato una serie di cancellazioni di voli da e per Okinawa, con possibili ulteriori modifiche operative nei prossimi giorni. Nella serata di ieri il tifone Jangmi si trovava a Sud di Okinawa e si muoveva verso Nord a una velocità di circa 20 km/h. Il sistema presentava una pressione centrale di 975 ettopascal, con venti massimi sostenuti fino a 108 km/h e raffiche che raggiungevano i 162 km/h.